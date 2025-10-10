Calcio, Eccellenza: Melilli-Modica, si gioca a porte chiuse allo Stadio Comunale

Melilli, 10 Ottobre 2025 – Una decisione improvvisa cambia i piani per i tifosi del Modica. La gara tra Melilli e Modica, valida per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, Girone B, in programma domenica 12 ottobre alle 15:30, si disputerà allo Stadio Comunale di Melilli senza la presenza di pubblico.

L’ufficialità è giunta in queste ore, stabilendo la formula del “match a porte chiuse”.

La partita ha un peso specifico, ma non i crismi del “big match” di alta classifica. Le due squadre arrivano all’appuntamento con situazioni di classifica molto diverse dopo le prime cinque giornate: il Modica Calcio occupa una posizione medio-alta di classifica con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta, mentre il Melilli, invece, è chiamato ad una prova di carattere, trovandosi nelle zone basse con soli 3 punti, frutto di una sola vittoria e ben tre sconfitte. I siracusani in panchina avranno l’ex allenatore del Comiso, Gaspare Violante, che ha sostituito in settimana l’esonerato Massimo Attardo.

Per i padroni di casa, la gara è cruciale per allontanarsi dalla zona pericolo e riscattare le ultime prestazioni. Per i modicano, rappresenta l’occasione per consolidare la propria posizione e restare in contatto con la zona playoff.

