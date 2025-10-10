  • 11 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Calcio, Eccellenza: Melilli-Modica, si gioca a porte chiuse allo Stadio Comunale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Melilli, 10 Ottobre 2025 – Una decisione improvvisa cambia i piani per i tifosi del Modica. La gara tra Melilli e Modica, valida per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, Girone B, in programma domenica 12 ottobre alle   15:30, si disputerà allo Stadio Comunale di Melilli senza la presenza di pubblico.

L’ufficialità è giunta in queste ore, stabilendo la formula del “match a porte chiuse”.

La partita ha un peso specifico, ma non i crismi del “big match” di alta classifica. Le due squadre arrivano all’appuntamento con situazioni di classifica molto diverse dopo le prime cinque giornate: il Modica Calcio occupa una posizione  medio-alta di  classifica con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta, mentre il Melilli, invece, è chiamato ad una prova di carattere, trovandosi nelle zone basse con soli 3 punti, frutto di una sola vittoria e ben tre sconfitte. I siracusani in panchina avranno l’ex allenatore del Comiso,  Gaspare Violante, che ha sostituito in settimana l’esonerato Massimo Attardo.

Per i padroni di casa, la gara è cruciale per allontanarsi dalla zona pericolo e riscattare le ultime prestazioni. Per i modicano, rappresenta l’occasione per consolidare la propria posizione e restare in contatto con la zona playoff.

579413
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube