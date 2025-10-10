  • 10 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Donnalucata. Cade da una scala mentre sistema una grondaia, 18enne in ospedale

Tempo di lettura: 2 minuti

Donnalucata (Scicli), 10 Ottobre 2025 – Incidente domestico con esito traumatico nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, in Contrada Dammusa, alle porte di Donnalucata, frazione di Scicli.

Un ragazzo di diciotto anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala mentre era impegnato a sistemare una grondaia di una villetta di proprietà della famiglia. Il giovane stava eseguendo i lavori di preparazione e manutenzione della location in vista di una festa di compleanno privata.

L’incidente si è verificato per cause ancora in corso di accertamento: il diciottenne sarebbe scivolato dalla scala, riportando un trauma facciale.

Sul luogo dell’accaduto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Scicli e due ambulanze del 118, una delle quali medicalizzata. Dopo i primi soccorsi e la stabilizzazione del ferito, il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica.

I militari dell’Arma hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza durante l’esecuzione dell’intervento. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi, ma richiedono la necessaria assistenza medica.

579411
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

