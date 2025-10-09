Ragusa. Manutenzione fontanelle in città, accolta mozione del Consigliere Sortino

Ragusa, 09 ottobre 2025 – Durante una delle ultime sedute del civico consesso, il consigliere comunale Giovanni Sortino ha presentato una mozione, poi approvata, finalizzata alla cura e alla manutenzione delle numerose fontanelle pubbliche presenti sul territorio comunale. “Ho presentato in consiglio una mozione affinché si metta mano alle tante fontanelle pubbliche che sono sparse nel nostro territorio comunale”, ha dichiarato Sortino. “Si tratta di fontanelle fondamentali per chi usufruisce delle aree verdi o delle aree di gioco, come quella della bambinopoli di Padre Pio a Marina di Ragusa, spesso segnalata per disservizi negli ultimi due anni”.

Il consigliere ha poi sottolineato l’importanza storica e culturale di alcune di queste fontanelle: “Fontanelle storiche come quelle con teste ‘leonine’ di fine ‘700, montate a muro o su strutture semicircolari, quelle in ghisa risalenti al periodo fascista e quelle a colonnine rappresentano non solo un valore storico e culturale, ma anche un punto di ristoro per i cittadini, soprattutto durante le calde giornate estive”.

Sortino ha espresso gratitudine verso i colleghi del Consiglio comunale: “Ringrazio i colleghi di maggioranza e i due colleghi di minoranza che sono rimasti fino alla fine della seduta, consentendo l’approvazione unanime dell’atto”.

Il consigliere ha infine assicurato il proprio impegno per il futuro: “Monitoreremo nei prossimi mesi affinché siano appostate nel prossimo bilancio le somme necessarie per espletare tale servizio, garantendo così il decoro e la funzionalità di queste fonti d’acqua pubbliche, tanto care ai cittadini ragusani”.

