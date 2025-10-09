  • 9 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Avimecc Volley Modica: ieri allenamento congiunto con Reggio Calabria, squadra in crescita

C'è qualcosa da migliorare, sabato ultimo test match a Catania
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 09 ottobre 2025 – Un allenamento congiunto con la Domotek Reggio Calabria che ha dato ancora una volta buoni spunti all’Avimecc Modica in vista dell’avvio della stagione che vedrà i “Galletti” di coach Enzo Distefano protagonisti nel girone Blu del campionato di serie A3.

L’allenamento del “PalaRizza” contro il sestetto reggino che ha ricambiato la visita che i biancoazzurri avevano fatto sabato scorso al “PalaCalafiore” ha permesso ai tecnici delle due squadre di far ruotare i roster a disposizioni ed ha offerto spunti interessanti in prospettiva campionato.

La partita finale ha visto prevalere i padroni di casa per 3 – 1 (25/19, 19/25, 31 – 29, 26 -24), dopo una lotta punto a punti che ha offerto spunti di pallavolo di grande livello.

“Abbiamo tirato fuori degli spunti e lavorato su quanto fatto sabato a Reggio Calabria – dichiara a fine allenamento coach Enzo Distefano – conoscevamo già il valore della Domotek che al “PalaRizza” non si è espresso al massimo, ma noi dobbiamo pensare a noi. Abbiamo lavorato bene soprattutto in fase break e sulla battuta che è la prima cosa che ho chiesto alla squadra, buona anche la fase sideout partendo dalla ricezione, dove siamo stati più compatti, ma naturalmente questo è un lavoro che dopo settimane di preparazione doveva venire fuori. Naturalmente – sottolinea il tecnico dell’Avimecc – c’è sempre qualcosa da limare e da migliorare e i ragazzi lavorano per questo ogni giorno in palestra perchè deve essere un lavoro che va fatto con continuità e questo ricerca del dettaglio che mi viene chiesto in allenamento soprattutto da un gruppo giovane come il mio mi soddisfa pienamente che ha tanta voglia di fare bene. Il “PalaRizza” dove noi ci alleniamo sei giorni su sette si conferma difficile per tutte le squadre che vengono a giocarci – continua – e in questi due allenamenti congiunti che abbiamo disputato ce lo ha confermato. Sappiamo che presto si riempirà di tifosi e questa deve essere un arma in più per noi che conosciamo bene il calore dei tifosi modicani. Sabato – conclude Enzo Distefano – avremo l’ultimo test match prima dell’inizio del campionato e andremo a Catania, ci alleneremo congiuntamente con una squadra di altissimo livello tecnico che parteciperà al campionato di serie A2, ma noi andremo li fare le prove generali e per lavorare su tutto quello che ci serve per la trasferta di Campobasso”.

Soddisfatto di come la squadra si è comportata durante la pre season e in maniera particolare nell’allenamento con Reggio Calabria anche Daniele Buzzi.

“Rispetto a sabato scorso a Reggio Calabria – spiega il centrale biancoazzurro – abbiamo avuto la giusta mentalità, siamo entrati in campo con maggiore cattiveria e siamo andati meglio nei fondamentali come la battuta che al “PalaCalafiore” ci è un po mancata. Non ci siamo fatti abbattere dalle difficoltà e siamo andati avanti con determinazione e solidità. Ora -continua – siamo quasi alla fine della preparazione e siamo più carichi. Le cose iniziano a funzionare come le abbiamo preparate, inoltre cominciamo a essere più esplosivi e più dinamici e quindi ci stiamo avvicinando al nostro gioco ideale. Sabato a Catania avremo l’ultimo test prima dell’inizio del campionato e forse anche il più importante per vedere a che livello possiamo giocare e competere quest’anno e come possiamo approcciarci al campionato di serie A3. Poi – conclude Daniele Buzzi – riposeremo dopo tante settimane di lavoro pesante ma andremo a Campobasso con la giusta testa e le giusta convinzione”.

Avimecc Modica 3
Domotek Reggio Calabria 1

Parziali: 25/19, 19/25, 31 – 29, 26 – 24

Avimecc Modica: Barretta 6, Raso 6, Bertozzi 16, Lugli 5, Putini 1, Cipolloni 2, Tomasi, Buzzi 10, Italia 4, Garofolo 7, Mariano 12, Nastasi (L1), Pappalardo (L2), n.e. Chillemi. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Domotek Reggio Calabria: Mancinelli 10, Spinello, Zappoli 4, Presta 10, Saitta 3, Ciaramita 2, Laganà 13, Lazzaretto 9, Stabrawa 8, Rigirozzo 1, Parrini 4, De Santis (L1), Lopetrone (L2), all. Antonio Polimeni; Ass. Vandir Dal Pozzo.

579230
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

