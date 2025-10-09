Vittoria, furto aggravato di energia e munizioni, arrestato un 41enne

SCOGLITTI (VITTORIA), 09 Ottobre 2025 – In un’operazione mirata nella frazione marinara di Scoglitti, i militari della locale Stazione Carabinieri, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno proceduto all’arresto di un uomo del luogo. Si tratta di G.D., un 41enne, accusato dei reati di furto aggravato di energia elettrica e detenzione abusiva di munizioni.

L’intervento è scattato in seguito a una verifica presso l’abitazione dell’uomo. Durante il controllo, i Carabinieri hanno subito riscontrato una manomissione del contatore elettrico. Per accertare la natura dell’irregolarità, è stato richiesto l’intervento del personale tecnico della società E-Distribuzione, che ha confermato la manipolazione del misuratore e ha provveduto al ripristino del suo regolare funzionamento.

Le operazioni di controllo nell’abitazione non si sono limitate alla verifica dell’impianto elettrico. I Carabinieri hanno infatti scoperto e sequestrato un proiettile per pistola che l’individuo deteneva illegalmente.

Considerata la flagranza dei reati, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato successivamente sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti all’Autorità Giudiziaria iblea. L’arresto sarà sottoposto al primo vaglio di convalida durante il rito direttissimo, fase cruciale per la conferma delle ipotesi accusatorie.

L’attività si inserisce nella più ampia strategia dei Carabinieri di Ragusa volta a garantire la legalità e la sicurezza del territorio, con un occhio di riguardo ai fenomeni di illegalità diffusa come i furti di energia.

