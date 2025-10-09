  • 9 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 9 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria, furto aggravato di energia e munizioni, arrestato un 41enne

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCOGLITTI (VITTORIA), 09 Ottobre 2025 –  In un’operazione mirata nella frazione marinara di Scoglitti, i militari della locale Stazione Carabinieri, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno proceduto all’arresto di un uomo del luogo. Si tratta di G.D., un 41enne, accusato dei reati di furto aggravato di energia elettrica e detenzione abusiva di munizioni.

L’intervento è scattato in seguito a una verifica presso l’abitazione dell’uomo. Durante il controllo, i Carabinieri hanno subito riscontrato una manomissione del contatore elettrico. Per accertare la natura dell’irregolarità, è stato richiesto l’intervento del personale tecnico della società E-Distribuzione, che ha confermato la manipolazione del misuratore e ha provveduto al ripristino del suo regolare funzionamento.

Le operazioni di controllo nell’abitazione non si sono limitate alla verifica dell’impianto elettrico. I Carabinieri hanno infatti scoperto e sequestrato un proiettile per pistola che l’individuo deteneva illegalmente.

Considerata la flagranza dei reati, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato successivamente sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti all’Autorità Giudiziaria iblea. L’arresto sarà sottoposto al primo vaglio di convalida durante il rito direttissimo, fase cruciale per la conferma delle ipotesi accusatorie.

L’attività si inserisce nella più ampia strategia dei Carabinieri di Ragusa volta a garantire la legalità e la sicurezza del territorio, con un occhio di riguardo ai fenomeni di illegalità diffusa come i furti di energia.

579235
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube