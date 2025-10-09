Mondadori Bookstore: al via il ciclo di incontri “Ritorno al Futuro – Sulle tracce dello Spirito”

Un percorso di ricerca e crescita spirituale prenderà vita presso il Mondadori Bookstore del Plaza Shopping di Modica, con un ciclo di eventi dal titolo “Ritorno al Futuro – Sulle tracce dello Spirito”, curato dalla teologa e spiritual mentor Marina Maria Elena Gullo. L’iniziativa, articolata in quattro incontri, ha l’obiettivo di accompagnare i partecipanti in un cammino di riflessione profonda sulle tematiche spirituali contemporanee, intrecciando prospettive filosofiche, teologiche e di crescita interiore.
Il programma degli incontri
- Domenica 12 ottobre, ore 17.00
La ricerca spirituale contemporanea: il post-New Age e il benessere psico-fisico
- Domenica 26 ottobre, ore 17.00
Resurrezione vs Reincarnazione: descrizione, similitudini e differenze
- Domenica 9 novembre, ore 17.00
Ritorno al futuro: il cristianesimo originario per un futuro di vero umanesimo e spiritualità dinamica
- Domenica 23 novembre, ore 17.00
Theosis/Divinizzazione dell’uomo e metodologie di compimento interiore
Gli incontri si terranno presso il Mondadori Bookstore, c/o Plaza Shopping, Piazzale Bruno, 1° piano.
Per informazioni e prenotazioni:
0932 945363 – 943897