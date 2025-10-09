  • 9 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 9 Ottobre 2025 -
Cultura | Modica

Mondadori Bookstore: al via il ciclo di incontri “Ritorno al Futuro – Sulle tracce dello Spirito”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Un percorso di ricerca e crescita spirituale prenderà vita presso il Mondadori Bookstore del Plaza Shopping di Modica, con un ciclo di eventi dal titolo “Ritorno al Futuro – Sulle tracce dello Spirito”, curato dalla teologa e spiritual mentor Marina Maria Elena Gullo. L’iniziativa, articolata in quattro incontri, ha l’obiettivo di accompagnare i partecipanti in un cammino di riflessione profonda sulle tematiche spirituali contemporanee, intrecciando prospettive filosofiche, teologiche e di crescita interiore.

Il programma degli incontri

  • Domenica 12 ottobre, ore 17.00

La ricerca spirituale contemporanea: il post-New Age e il benessere psico-fisico

  • Domenica 26 ottobre, ore 17.00

Resurrezione vs Reincarnazione: descrizione, similitudini e differenze

  • Domenica 9 novembre, ore 17.00

Ritorno al futuro: il cristianesimo originario per un futuro di vero umanesimo e spiritualità dinamica

  • Domenica 23 novembre, ore 17.00

Theosis/Divinizzazione dell’uomo e metodologie di compimento interiore

Gli incontri si terranno presso il Mondadori Bookstore, c/o Plaza Shopping, Piazzale  Bruno, 1° piano.

Per informazioni e prenotazioni:

0932 945363 – 943897

579221
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube