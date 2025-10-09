Mondadori Bookstore: al via il ciclo di incontri “Ritorno al Futuro – Sulle tracce dello Spirito”

Un percorso di ricerca e crescita spirituale prenderà vita presso il Mondadori Bookstore del Plaza Shopping di Modica, con un ciclo di eventi dal titolo “Ritorno al Futuro – Sulle tracce dello Spirito”, curato dalla teologa e spiritual mentor Marina Maria Elena Gullo. L’iniziativa, articolata in quattro incontri, ha l’obiettivo di accompagnare i partecipanti in un cammino di riflessione profonda sulle tematiche spirituali contemporanee, intrecciando prospettive filosofiche, teologiche e di crescita interiore.

Il programma degli incontri

Domenica 12 ottobre, ore 17.00

La ricerca spirituale contemporanea: il post-New Age e il benessere psico-fisico

Domenica 26 ottobre, ore 17.00

Resurrezione vs Reincarnazione: descrizione, similitudini e differenze

Domenica 9 novembre, ore 17.00

Ritorno al futuro: il cristianesimo originario per un futuro di vero umanesimo e spiritualità dinamica

Domenica 23 novembre, ore 17.00

Theosis/Divinizzazione dell’uomo e metodologie di compimento interiore

Gli incontri si terranno presso il Mondadori Bookstore, c/o Plaza Shopping, Piazzale Bruno, 1° piano.

Per informazioni e prenotazioni:

0932 945363 – 943897

Salva