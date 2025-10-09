Medioriente: la svolta della “realpolitik” e il ruolo di Trump…di Saro Cannizzaro

L’attribuzione di questa svolta al Presidente Donald Trump pone immediatamente l’accento su un approccio di realpolitik aggressiva e diretta. In un contesto diplomatico che aveva visto anni di stallo e mediazioni multilaterali complesse, l’intervento risolutivo della Casa Bianca—con un accordo annunciato in prima persona sul proprio social media—suggerisce che la sua influenza diretta e il ricorso a una pressione “transazionale” abbiano superato le vie tradizionali.
Questo successo diplomatico, se confermato dall’implementazione, non è solo una vittoria contro il terrorismo di Hamas, come suggerito. È soprattutto una vittoria della diplomazia americana esercitata con determinazione, dimostrando che l’azione diretta, capace di mobilitare (o costringere) le parti in causa, può superare gli ostacoli ideologici e militari. L’intesa, con il rilascio degli ostaggi e il ritiro parziale dell’IDF, risponde all’imperativo umanitario e politico più pressante, ponendo fine alla fase più sanguinosa del conflitto.
L’accordo appare come una netta battuta d’arresto per la linea dura rappresentata dal governo di Benyamin Netanyahu. La sua retorica bellica, volta a conseguire una “vittoria totale” sul terrorismo senza compromessi, si è dovuta piegare alla necessità del rilascio degli ostaggi e alla pressione internazionale esercitata da Washington. Il fatto che Israele accetti un ritiro, seppur parziale, e uno scambio di prigionieri su larga scala, pur ponendo veti su figure chiave come Barghouti, è un cedimento alla realtà diplomatica che la destra israeliana aveva cercato di evitare a tutti i costi.
Al contempo, l’intesa tra due nemici giurati (Israele e Hamas) ha di fatto “travolto” la “propaganda mediatica della ‘flotilla’” e di tutti gli altri tentativi di polarizzare la narrazione del conflitto solo sul piano emotivo o unilaterale. La notizia del rilascio degli ostaggi e del cessate il fuoco sposta il focus dai campi di battaglia ai tavoli negoziali, un cambio di registro che impone a tutti gli attori mediatici di riconoscere l’effettiva capacità di Hamas di negoziare un accordo di alto livello e, contemporaneamente, l’irrinunciabilità della sicurezza e del ritorno degli ostaggi per lo Stato di Israele.
È fondamentale, tuttavia, mantenere un prudente realismo. Questa è solo la “prima fase” di un piano di pace. I dettagli ancora da definire (come il futuro disarmo di Hamas, la governance post-ritiro di Gaza e la natura di una “pace duratura”) sono i veri test per la stabilità futura.
La gioia per l’imminente liberazione degli ostaggi e per la sospensione dei combattimenti è comprensibile e legittima. Ma la vera pace a Gaza richiede più di un accordo di scambio: necessita della volontà politica di affrontare le cause profonde del conflitto, non solo i suoi effetti. In questo senso, l’accordo di Trump è un risultato tattico eccezionale, ma il cammino verso una soluzione strategica resta lungo e pieno di insidie.
Riuscirà l’influenza della realpolitik statunitense, in questa sua versione muscolare e diretta, a sostenere e imporre anche la fase successiva, quella più complessa e orientata alla costruzione della pace? O l’assenza di un accordo sui punti nodali, come il disarmo di Hamas, renderà questa tregua solo una pausa temporanea prima del prossimo scontro?
Domanda lecita, dipende se nethanyahu continuerà a sovvenzionare e sostenere Hamas.