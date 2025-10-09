Oltre 4 milioni per Modica, un milione e mezzo al Sociale. “Atto necessario ma rilevate criticità”

Modica, 09 Ottobre 2025 – Una maxi variazione di bilancio è stata approvata in Terza Commissione (Bilancio), portando nelle casse del Comune di Modica la considerevole cifra di 4.138.562,09 euro in finanziamenti esterni. Un’iniezione di risorse fondamentale, di cui oltre 1.000.000,00 di euro è espressamente destinato ai servizi sociali e assistenziali riconosciuti come essenziali per la comunità.

L’approvazione, avvenuta a maggioranza con i consiglieri Ruffino, Franzò, Giurdanella e la presenza di Castello (in sostituzione di Gugliotta), ha permesso l’inserimento in contabilità di ben 10 Decreti, frutto di trasferimenti dalla Presidenza del CdM, dal Ministero dell’Interno e dalla Regione Sicilia (Legge Regionale 30/01/2025), per i quali è stato riconosciuto l’impegno del Deputato DC Ignazio Abbate.

L’Assessore Concetta Spadaro, presente in Commissione, ha relazionato sui provvedimenti, sottolineando l’importanza di queste somme per garantire i “diritti della persona costituzionalmente tutelati” sul territorio.

I principali interventi a favore del sociale e dei servizi essenziali si suddividono come segue:

• 425.000 euro per il servizio scuolabus, essenziale per il diritto all’istruzione, in particolare per alunni con disabilità e residenti in zone periferiche.

• 240.000 euro per la mensa scolastica, un supporto concreto per abbattere i costi a carico delle famiglie in difficoltà e garantire il benessere nutrizionale degli studenti.

• 100.000 euro per il potenziamento progettuale del Centro diurno per disabili “S. Cuore”, struttura chiave per l’assistenza e l’integrazione sociale.

• 400.000 euro ripartiti per i servizi del D.S.S. 45 a Modica, che includono progetti come “Vita indipendente”, “Dopo di Noi” e l’assistenza per la disabilità gravissima.

Nonostante la Commissione abbia espresso parere favorevole con l’obiettivo di rendere disponibili queste somme per i cittadini e i lavoratori dei servizi, sono state sollevate alcune osservazioni critiche da parte dei consiglieri.

“È stata rilevata la mancanza di una Delibera di Giunta, atto non obbligatorio – denunciano Alessio Ruffino e Miriam Franzo’ – ma che avrebbe potuto rappresentare un segnale di maggiore coordinamento politico e collaborazione con l’Ente regionale.

Inoltre, è emerso un significativo ritardo nell’iter amministrativo: i Decreti recano date relative ad Aprile e Maggio, ma sono giunti all’attenzione della Commissione solo la scorsa settimana e senza carattere di urgenza. I consiglieri hanno notato che, in diversi casi, le somme sono state già incassate al 60% senza tuttavia aver saldato alcun servizio. Alla seduta era stato invitato anche il vicesindaco e assessore Rosario Viola, il quale ha preferito non intervenire sui punti di sua competenza”.

I consiglieri Ruffino e Franzò, firmatari della nota, si sono detti certi che l’Assessore Spadaro, che ha mostrato grande impegno per l’ottenimento di questi stanziamenti e ne ha sollecitato l’approvazione celere, darà seguito con la dovuta rapidità all’azione esecutiva.

“L’obiettivo primario, ora che i fondi sono ufficialmente inseriti in bilancio, è garantire che i servizi vengano saldati e che i progetti siano avviati con urgenza a beneficio dei cittadini, dei genitori e di tutti i lavoratori (diretti e indiretti) del settore sociale”.

Salva