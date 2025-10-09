  • 9 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 9 Ottobre 2025 -
Cultura | Ragusa

Ragusa. “Tienimi con te poco poco”, le poesie di Mirella Cleri tra amore e chat

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 09 ottobre 2025 – L’Associazione Orazio Giunta presenta “Tienimi con te poco poco. On line love – L’amore al tempo delle chat”, raccolta di poesie di Mirella Cleri, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 19.00 presso la Chiesa di San Bartolomeo a Ragusa Ibla.

A dialogare con l’autrice sarà Daniela Citino. La serata sarà arricchita da un intermezzo musicale e da un concerto finale a cura di Mario Pollicita (pianoforte) e Gianfilippo Pollicita (sax).

L’evento, patrocinato dal Comune di Ragusa, si concluderà con un rinfresco.

Per informazioni e prenotazioni: 339 7941035 – 335 6605199.

579287
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube