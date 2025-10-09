  • 9 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 9 Ottobre 2025 -
Attualità | Pozzallo

Omaggio al “Maestro d’Ascia”: Pozzallo intitola una Piazzetta a Emilio “Don Miliu” Amenta

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Si è svolta questa mattina, in un clima di profonda emozione e sentita partecipazione cittadina, la cerimonia di intitolazione della piazzetta antistante largo Balata a Emilio Amenta, conosciuto affettuosamente da tutti come “Don Miliu”.

L’Amministrazione Comunale ha voluto onorare la memoria e il contributo di questo illustre concittadino, pioniere e fondatore dei primi Cantieri Navali Amenta di Pozzallo. L’intitolazione riconosce il ruolo cruciale di Don Miliu nella storia e nell’identità marittima della comunità, segnando un tributo doveroso a chi ha plasmato il legame indissolubile tra la città e il suo mare.

La cerimonia, tenutasi alle ore 10.30, ha visto la presenza commossa di numerosi cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Don Miliu, un vero maestro d’ascia la cui dedizione e il cui lavoro diedero il via a una lunga e gloriosa tradizione della cantieristica navale che per tanti anni ha caratterizzato il tessuto produttivo e culturale di Pozzallo.

Accanto all’Amministrazione, erano presenti la figlia e i nipoti di Don Miliu, che hanno ricevuto attestazioni di affetto e ascoltato i racconti di chi serbava un caro ricordo del loro congiunto.

Il momento ufficiale dell’intitolazione, benedetto da Don Michele, è stato accolto da un lungo e caloroso applauso, a suggello di un legame profondo tra la città, il suo mare e le figure che ne hanno plasmato l’identità.

La piazzetta intitolata a Emilio Amenta, “Don Miliu”, non è solo un nuovo toponimo, ma diventa da oggi un punto di riferimento per celebrare un passato glorioso e guardare con orgoglio al futuro marittimo di Pozzallo.

 

579292
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube