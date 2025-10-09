Omaggio al “Maestro d’Ascia”: Pozzallo intitola una Piazzetta a Emilio “Don Miliu” Amenta

Si è svolta questa mattina, in un clima di profonda emozione e sentita partecipazione cittadina, la cerimonia di intitolazione della piazzetta antistante largo Balata a Emilio Amenta, conosciuto affettuosamente da tutti come “Don Miliu”.

L’Amministrazione Comunale ha voluto onorare la memoria e il contributo di questo illustre concittadino, pioniere e fondatore dei primi Cantieri Navali Amenta di Pozzallo. L’intitolazione riconosce il ruolo cruciale di Don Miliu nella storia e nell’identità marittima della comunità, segnando un tributo doveroso a chi ha plasmato il legame indissolubile tra la città e il suo mare.

La cerimonia, tenutasi alle ore 10.30, ha visto la presenza commossa di numerosi cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Don Miliu, un vero maestro d’ascia la cui dedizione e il cui lavoro diedero il via a una lunga e gloriosa tradizione della cantieristica navale che per tanti anni ha caratterizzato il tessuto produttivo e culturale di Pozzallo.

Accanto all’Amministrazione, erano presenti la figlia e i nipoti di Don Miliu, che hanno ricevuto attestazioni di affetto e ascoltato i racconti di chi serbava un caro ricordo del loro congiunto.

Il momento ufficiale dell’intitolazione, benedetto da Don Michele, è stato accolto da un lungo e caloroso applauso, a suggello di un legame profondo tra la città, il suo mare e le figure che ne hanno plasmato l’identità.

La piazzetta intitolata a Emilio Amenta, “Don Miliu”, non è solo un nuovo toponimo, ma diventa da oggi un punto di riferimento per celebrare un passato glorioso e guardare con orgoglio al futuro marittimo di Pozzallo.

