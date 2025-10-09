  • 9 Ottobre 2025 -
  
Ispica | Politica

Grande Sicilia/Mpa Ispica. Acqua e verde pubblico, dai Consiglieri Galifi e Milana proposte per ridurre sprechi e costi

Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 09 ottobre 2025 – I consiglieri comunali Angelo Galifi e Salvatore Milana informano la cittadinanza di aver presentato all’Amministrazione comunale una proposta formale volta a promuovere un utilizzo più responsabile e sostenibile delle risorse idriche comunali, in particolare per quanto riguarda l’irrigazione del verde pubblico.

La proposta nasce dalla constatazione delle attuali difficoltà economiche in cui versa l’Ente e dai ripetuti disservizi che hanno interessato la rete idrica comunale, causando disagi a numerosi cittadini.

In tale contesto, i consiglieri Galifi e Milana ritengono necessario adottare misure di razionalizzazione dell’irrigazione, proponendo di adeguare i programmi di irrigazione automatica alle reali condizioni stagionali e climatiche: limitare, nei mesi autunnali e invernali, l’irrigazione dei prati ornamentali — in particolare presso la rotatoria d’ingresso della città e Piazza dell’Unità d’Italia — con una frequenza non superiore a due volte a settimana e sospendere o ridurre l’irrigazione nelle aree in cui siano presenti piante grasse o specie ornamentali che non richiedono significativi apporti idrici.

«Si tratta di misure di buon senso – dichiarano i consiglieri Galifi e Milana – che permetterebbero non solo un risparmio economico per le casse comunali, ma anche un gesto concreto di rispetto per l’ambiente e per i cittadini che vivono quotidianamente i disagi legati alla scarsità d’acqua.» I consiglieri aggiungono inoltre un ulteriore suggerimento all’Amministrazione comunale: valutare la possibilità di gestire la manutenzione ordinaria del verde pubblico con il personale comunale, senza ricorrere all’esternalizzazione del servizio, in modo da contenere i costi e valorizzare le risorse umane già presenti all’interno dell’Ente. «In un momento in cui il Comune è chiamato a fare scelte oculate – concludono Galifi e Milana – è doveroso individuare soluzioni pratiche e sostenibili, che salvaguardino il bilancio e al tempo stesso diano un segnale di responsabilità verso la comunità».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

