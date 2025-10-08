L’Avis Modica incontra le scuole per pianificare le attività di sensibilizzazione alla donazione

Modica, 08 ottobre 2025 – Si è tenuto ieri pomeriggio presso la sede di AVIS Modica un incontro di coordinamento con i referenti scolastici della città, segnando l’avvio ufficiale della nuova campagna di sensibilizzazione rivolta alle scuole di ogni ordine e grado.

All’incontro hanno partecipato alcuni membri del direttivo, i responsabili del progetto scuola di AVIS Modica, il direttore sanitario Giovanni Stracquadanio, insieme ai referenti degli istituti primari e secondari di primo grado e ai referenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’obiettivo principale è stato quello di pianificare insieme gli incontri per l’anno in corso, con strategie differenziate a seconda dell’età degli studenti.

Per gli alunni della scuola primaria sarà proposto il libretto “Le cose che uniscono” di Francesco Ragusa, un progetto che parla di donazione attraverso il linguaggio della condivisione e della magia delle piccole azioni quotidiane. Ai bambini sarà chiesto di realizzare dei laboratori pratici per riflettere insieme sui temi della solidarietà.

Per le scuole secondarie di primo grado è stata condivisa una proposta innovativa: oltre all’incontro tradizionale in classe, è stata pensata una visita guidata presso la sede AVIS. L’idea è quella di far conoscere da vicino ai ragazzi – in particolare alle terze classi – il luogo in cui avviene la donazione, avvicinandoli in modo concreto al gesto solidale.

Per le scuole secondarie di secondo grado, invece, saranno gli operatori AVIS, insieme a un medico, a recarsi direttamente nelle classi per incontri mirati, con l’intento di informare e coinvolgere gli studenti maggiorenni o prossimi alla maggiore età.

A coordinare le attività sarà Sara Tortorici, nuova referente scuola AVIS, che insieme alle ragazze del servizio civile si occuperà dei contatti con i docenti e del raccordo con le scuole, subentrando a Letizia Frasca dopo i suoi otto anni di impegno in questo ruolo.

“Le scuole modicane hanno sempre dimostrato grande disponibilità e sensibilità verso queste iniziative – ha commentato Letizia Frasca – L’obiettivo è far sì che i ragazzi diventino messaggeri di solidarietà anche in famiglia – ha aggiunto anche la nuova referente Sara Tortorici – grazie a piccoli gadget e segnalibri con cui potranno coinvolgere genitori e parenti”.

Grande soddisfazione dal direttivo anche perché l’incontro di ieri si inserisce in un protocollo di collaborazione tra AVIS e MIUR che a livello nazionale compie 45 anni, e che a Modica prosegue da circa trent’anni, con risultati significativi.

