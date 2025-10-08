Virtus Ragusa, basket: Tommy Lanzi alla regia: “Questa intensità diventi un’abitudine”

Ragusa, 08 ottobre 2025 – Dopo la vittoria casalinga contro l’Adria Bari (83-74), la SuperConveniente Virtus Ragusa si prepara ad affrontare la prossima sfida di campionato. Domenica, infatti, i ragazzi di coach Di Gregorio saranno di scena al PalaGiovino per la terza giornata della Serie B Interregionale (Conference Sud, Girone F), contro la Basket Academy Catanzaro. Una gara insidiosa, che i ragusani vogliono approcciare con la giusta concentrazione per dare continuità alla vittoria di pochi giorni fa.

Tra i protagonisti del match con Bari spicca la prova di Tommaso Lanzi, autore di 19 punti con un eccellente 5/6 dall’arco e 8 rimbalzi catturati. L’ex Piacenza, sempre più a proprio agio in plancia di comando, ha commentato così la prestazione: «Non è stata una partita semplice. Abbiamo incontrato una squadra molto fastidiosa. Siamo stati bravi nell’ultimo quarto ad alzare intensità difensiva e a trovare diverse alternative in attacco. L’intensità dell’ultimo quarto – ha proseguito il play della SuperConveniente – deve diventare un’abitudine. Bisogna ripartire da qua per la trasferta contro Catanzaro che sarà un’altra gara molto tosta. Questa settimana di lavoro dovrà servirci per arrivare pronti domenica».

La vittoria su Bari è stata accompagnata anche da un momento speciale per la società: durante l’intervallo, infatti, l’associazione “Virtus nel Cuore” ha consegnato alla presidente Sabrina Sabbatini un assegno di 50 mila euro, frutto dell’iniziativa di azionariato popolare lanciata la scorsa estate. Un simbolo del legame tra squadra, tifosi e città. «Non è solo una cifra, ma un messaggio potente – ha sottolineato la presidente Sabbatini –. Significa che Ragusa crede nella Virtus e vuole camminare insieme a noi. Avere al nostro fianco un’associazione di tifosi che si fa “azionista” del progetto sportivo è la prova che la nostra storia appartiene alla città e che il futuro possiamo scriverlo insieme».

