  8 Ottobre 2025
Comiso | Sport

Calcio, Prima categoria. Il Comiso non si nasconde: è capolista, a punteggio pieno, zero gol subiti

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 08 Ottobre 2025 – Comiso a punteggio pieno dopo due giornate del campionato di Prima categoria. La squadra allenata da Gaetano Tomasello (presidente / allenatore della formazione verdarancio) ha battuto domenica scorsa in casa il Riesi. All’esordio davanti al proprio pubblico, ha segnato all’80’ l’attaccante Giuseppe Pelligra. In precedenza, nella prima giornata di campionato, il Comiso aveva vinto fuori casa per 3 – 0 contro il Carlentini (gol di Marino, Cappello e Roberto Busacca).

In testa alla classifica del campionato ci sono oggi tre squadre: la Barrese, il Cassibile Fontane Bianche e il Comiso. Nelle prime due giornate sembrano quindi delinearsi i rapporti di forze in campionato, con un piccolo lotto di squadre che sembra avere le carte in regole per puntare al successo finale. Insieme alle tre capolista c’è anche il Francofonte.

E nella terza giornata di campionato è già tempo di derby: il Comiso affronterà in trasferta il Ragusa Boys, che attualmente ha un solo punto, frutto del pari casalingo della prima giornata contro l’Accademia Mazzarinese. La gara si gioca nell’anticipo di sabato.

“Siamo felici di questo positivo avvio di campionato – afferma Gaetano Tomasello – la squadra gioca bene e nel lotto delle squadre che lottano per la promozione ci siamo anche noi. È imbattuta, ma soprattutto non ha subito gol. La difesa è uno dei nostri punti di forza: grazie a un reparto solido, il portiere Simone Traina è ancora imbattuto. Abbiamo una squadra molto giovane, con tanti ragazzi che provengono dalle juniores e che non possono che migliorare. Abbiamo riportato il calcio a Comiso, con umiltà, ma anche con impegno e determinazione. Abbiamo il sostegno del nostro pubblico, che ha fame di buon calcio e di risultati positivi. Noi stiamo cercando di dare loro ciò che meritano. E con questa squadra sta crescendo un gruppo di giovani che farà senz’altro bene anche nei prossimi anni”.

© Riproduzione riservata

