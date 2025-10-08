Pronto Soccorso di Vittoria. Arrestato l’aggressore dell’infermiere e della guardia giurata

VITTORIA, 08 Ottobre 2025 – Momenti di alta tensione si sono vissuti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria, dove un uomo di nazionalità tunisina ha aggredito il personale sanitario e di sicurezza.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria sono intervenuti tempestivamente, arrestando in flagranza di reato il 32enne, regolare sul territorio nazionale, con le accuse di tentata rapina, resistenza e lesioni a personale esercente una professione sanitaria.

L’episodio ha avuto inizio quando lo straniero si era recato in ospedale per farsi medicare una ferita alla mano. Improvvisamente, per cause ancora da chiarire, l’uomo si è scagliato contro l’infermiere che lo stava assistendo.

A quel punto è intervenuta la guardia giurata in servizio presso la struttura per sedare l’aggressione. Ne è nata una violenta colluttazione, durante la quale il 32enne ha cercato persino di sottrarre la pistola dalla fondina della guardia giurata, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Posto Fisso dell’ospedale è intervenuto immediatamente. Gli agenti sono riusciti a bloccare e rendere inoffensivo l’aggressore, che nel frattempo aveva cagionato lesioni sia all’infermiere che alla guardia giurata.

Poco dopo, una Volante giunta sul posto ha preso in consegna l’uomo, procedendo al suo arresto. Il 32enne è stato quindi associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, in attesa delle successive decisioni dell’autorità giudiziaria.

