  • 8 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Ottobre 2025 -
Politica regionale

“Più Artigianato”, vantaggi imperdibili per le imprese siciliane

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 08 Ottobre 2025 – Sono 104 i milioni sbloccati con l’approvazione in giunta del bilancio consuntivo destinati a sostenere e valorizzare il comparto artigiano siciliano attraverso l’operatività della CRIAS grazie alla misura Più Artigianato. Ad annunciarlo è stato l’Assessore allo Sviluppo Economico, Edy Tamajo, nel corso del Tavolo tematico “Agricoltura, Sviluppo, Fiscalità e accesso al Credito: quale futuro?”, tenutosi a Ribera durante la Festa dell’Amicizia della DC. “Il contributo a fondo perduto pari al 35% rispetto ai finanziamenti contratti dalle singole imprese con gli istituti bancari, abbinato al contributo in conto interessi – precisa l’Onorevole Ignazio Abbate promotore del tavolo tecnico – sta già facilitando l’accesso al credito, incentivando investimenti orientati all’innovazione e all’ammodernamento dei processi aziendali. Si stima che grazie a questa misura sia stato generato un volume di investimenti che supera gli 800 milioni e che si andrà ad accogliere qualcosa come 6-7 mila domande. Quando il Governo regionale mette in campo strumenti agevolativi efficaci e inclusivi, le imprese rispondono con fiducia, investendo in qualità, competitività e futuro. Si potrà continuare ad aderire al bando anche nel 2026 perché verranno aggiunte altre risorse che contribuiranno a far scorrere la graduatoria degli aventi diritto. Tra l’altro il provvedimento, dalla sua entrata in vigore nel 2024,  ha subito due modifiche sostanziali: l’innalzamento della quota del fondo perduto dal 20% al 35% e l’estensione anche ai finanziamenti CRIAS grazie ad un mio emendamento pensato dare la possibilità a tutte le aziende di usufruirne.“Più Artigianato” è un qualcosa di unico in Italia con la Sicilia che fa da apripista alle altre regioni. Per aderire ci si può rivolgere a qualsiasi patronato o associazione di categoria che si occuperanno della parte burocratica. Si tratta di un intervento strategico portato avanti dall’assessore Tamajo e condiviso anche dal sottoscritto che risponde concretamente alle esigenze delle micro e piccole imprese, cuore pulsante dell’economia regionale. L’ampliamento delle risorse, fortemente sostenuto dalla maggioranza, conferma l’impegno politico nel rafforzare il tessuto produttivo locale e promuovere una crescita sostenibile”.

579167
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube