  • 8 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Ottobre 2025 -
Cronaca giudiziaria | Modica | News in primo piano

Ragusa, convalidato l’arresto del 30enne bloccato col taser a Modica: rilasciato con obbligo di firma

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 08 Ottobre 2025 – Il Gip di Ragusa ha convalidato l’arresto del 30enne fermato lunedì dagli agenti del Commissariato di Modica nel Quartiere Sant’Andrea, a seguito di un concitato intervento che ha richiesto l’uso del taser. L’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Giurdanella, è stato immediatamente rimesso in libertà, sebbene con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma.

L’episodio è avvenuto presso un’abitazione in seguito alla richiesta di aiuto di una persona che aveva precedentemente subito minacce e il danneggiamento del proprio appartamento da parte del 30enne.

Secondo la ricostruzione fornita, gli agenti della Polizia di Stato erano intervenuti sul posto per sedare la lite. Il 30enne, noto alle forze dell’ordine per precedenti, incluso un arresto per coltivazione di marijuana nel luglio scorso, era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Durante l’intervento, l’uomo, descritto in apparente stato di alterazione psicofisica, ha improvvisamente aggredito gli agenti. Si è scagliato contro un poliziotto colpendolo con calci e pugni e facendolo cadere a terra.

A quel punto, l’altro operatore, per contenere l’escalation aggressiva e neutralizzare la minaccia, ha fatto uso del taser, rendendo il 30enne immediatamente inoffensivo. Entrambi gli agenti hanno riportato lievi lesioni a seguito dell’aggressione.

Nonostante la convalida dell’arresto per l’aggressione a pubblico ufficiale, il Giudice per le indagini preliminari ha optato per la misura meno afflittiva dell’obbligo di firma, disponendo il rilascio del giovane. La vittima avrebbe già presentato denuncia per lesioni e danneggiamenti.

579159
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube