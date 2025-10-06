Tre albanesi respinti alla frontiera aerea di Comiso

Comiso, 06 Ottobre 2025 – L’attività di vigilanza e controllo della Polizia di Stato presso la frontiera aerea nazionale si è conclusa con il respingimento e il rimpatrio di tre cittadini albanesi giunti all’aeroporto di Comiso “Pio la Torre”.

Gli agenti del Commissariato P.S. di Comiso sono intervenuti dopo l’arrivo del volo proveniente da Tirana. Nel corso dei meticolosi controlli documentali, il personale di Polizia in servizio presso lo scalo aereo ha accertato che nessuno dei tre soggetti possedeva i requisiti necessari per l’ingresso o il soggiorno in territorio italiano, come previsto dalla normativa vigente.

Nello specifico, i tre cittadini albanesi sono risultati sprovvisti di titoli validi per l’ingresso, documentazione che attestasse in modo chiaro la finalità del loro viaggio e mezzi economici sufficienti per sostenere l’eventuale soggiorno turistico e garantire il successivo rientro in Albania.

Non avendo, dunque, soddisfatto le condizioni richieste per l’attraversamento della frontiera, i tre sono stati immediatamente respinti. Nello stesso giorno del loro arrivo, sono stati reimbarcati sul volo di ritorno diretto alla capitale albanese.

L’operazione conferma l’efficacia dei controlli di frontiera volti a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative sull’immigrazione sul territorio nazionale.

