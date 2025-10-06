  • 6 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Ottobre 2025 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Tre albanesi respinti alla frontiera aerea di Comiso

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 06 Ottobre 2025 – L’attività di vigilanza e controllo della Polizia di Stato presso la frontiera aerea nazionale si è conclusa con il respingimento e il rimpatrio di tre cittadini albanesi giunti all’aeroporto di Comiso “Pio la Torre”.

Gli agenti del Commissariato P.S. di Comiso sono intervenuti dopo l’arrivo del volo proveniente da Tirana. Nel corso dei meticolosi controlli documentali, il personale di Polizia in servizio presso lo scalo aereo ha accertato che nessuno dei tre soggetti possedeva i requisiti necessari per l’ingresso o il soggiorno in territorio italiano, come previsto dalla normativa vigente.

Nello specifico, i tre cittadini albanesi sono risultati sprovvisti di titoli validi per l’ingresso, documentazione che attestasse in modo chiaro la finalità del loro viaggio e mezzi economici sufficienti per sostenere l’eventuale soggiorno turistico e garantire il successivo rientro in Albania.

Non avendo, dunque, soddisfatto le condizioni richieste per l’attraversamento della frontiera, i tre sono stati immediatamente respinti. Nello stesso giorno del loro arrivo, sono stati reimbarcati sul volo di ritorno diretto alla capitale albanese.

L’operazione conferma l’efficacia dei controlli di frontiera volti a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative sull’immigrazione sul territorio nazionale.

578883
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube