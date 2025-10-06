  • 6 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Ottobre 2025 -
Modica | Politica | Slider

Macello comunale di Modica: un anno e mezzo di chiusura, allevatori in crisi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 6 ottobre 2025 – A distanza di un anno e mezzo dalla revoca della concessione che ha portato alla chiusura del macello comunale, gli allevatori del comprensorio modicano continuano a subire gravi danni economici, mentre il futuro della struttura rimane avvolto nell’incertezza. La domanda sollevata dal gruppo Sinistra Italiana Modica è perentoria: a che punto sono le procedure per la riapertura?

La crisi del macello è iniziata nel maggio dell’anno scorso, quando, a seguito dell’accertamento di gravi anomalie da parte delle autorità sanitarie, l’Amministrazione comunale ha revocato la concessione alla ditta appaltatrice, determinando la chiusura a tempo indeterminato dell’impianto.

Questa prolungata inattività sta causando un duplice impatto negativo: danno agli allevatori  modicani, costretti a rivolgersi ai macelli di altre città, affrontando costi aggiuntivi e disagi logistici per la macellazione del bestiame;  la chiusura ha significato la perdita di lavoro per i circa venti dipendenti che svolgevano la loro attività all’interno della struttura.

Le comunicazioni dell’Amministrazione comunale in merito ai lavori di adeguamento hanno creato aspettative non ancora soddisfatte.

Nell’ottobre dell’anno scorso, l’Amministrazione aveva stimato che sarebbero stati necessari circa 300.000/400.000 euro per l’adeguamento della struttura alle normative sanitarie e strutturali, fissando il termine per la realizzazione delle opere necessarie al primo semestre del 2025.

Successivamente, con una delibera di Giunta del maggio scorso, si è deciso di procedere non con l’esecuzione diretta dei lavori e la successiva riapertura, ma con una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione del macello, presumibilmente comprensivo degli adeguamenti.

Oggi, a quattro mesi dall’ultimo provvedimento e ben diciotto mesi dopo la chiusura, la situazione è di totale stallo. Sinistra Italiana Modica, per voce di Vito D’Antona, chiede chiarezza all’Amministrazione comunale sui reali tempi di riapertura: “Non è dato sapere quando la struttura verrà restituita al servizio degli allevatori modicani, essenziale per l’economia del nostro territorio,” afferma il comunicato.

La comunità attende risposte concrete sulle tempistiche e sull’effettivo avvio della gara d’appalto necessaria a porre fine a questa emergenza che penalizza l’intero comparto zootecnico locale.

578885
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube