Coppa Sicilia: alla VI tappa di Comiso Motyka Bike School Modica in grande evidenza

Modica, 06 ottobre 2025 – Ancora grandi risultati per la Motyka Bike School Modica alla VI^ e conclusiva tappa di Coppa Sicilia, che ieri si è disputata a Comiso.

Il sodalizio giallonero, conferma ancora una volta la sua crescita esponenziale conquistando ben quattro podi.

Risultati che permettono ai giovani atleti modicani di conquistare il secondo posto nella classifica a squadre della giornata.

Ad aprire la giornata sono stati Alessandro Crucetta, Leonardo Cicero e Sam Iacono della categoria Mini PG.

Per quanto riguarda la gara vera e propria, invece, da registrare il primo posto ottenuto da Santiago Borgese nella categoria G1M, imitato dal compagno di “scuderia” Nicolò Tagliarini (ancora lui) nella categoria G3M, dove ha preceduto Simone Adamo che ha conquistato la piazza d’onore e Gabriele Aprile che ha concluso in sesta posizione. Lorenzo Cassarino,invece, ha concluso la sua performance al 23° posto.

L’altro podio della compagine modicana, invece, è arrivato nella categoria G4M, dove Dominik Borgese si è classificato al terzo posto.

“Innanzitutto – spiega Arianna Melilli – mi preme ringraziare i tecnici Rosario Tagliarini e Laura Melilli per il grande lavoro svolto e la dedizione che mettono per far crescere i nostri piccoli atleti. Ieri – continua – è stata un’altra bella giornata di sport che ha visto i nostri atleti impegnarsi al massimo, nel rispetto degli avversari e soprattutto divertendosi. Chiudiamo in bellezza questa stagione che ci vede salire sul secondo gradino della classifica a squadre della giornata, ma quello che più ci piace rimarcare è la crescita costante dei nostri piccoli corridori che hanno visto ripagato il loro impegno e i loro sacrifici con i risultati ottenuti che non erano per nulla scontati. Un ringraziamento va a loro, alle loro famiglie e ai nostri sponsor che ci hanno permesso di vivere in serenità questa stagione”.

