  • 6 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Coppa Sicilia: alla VI tappa di Comiso Motyka Bike School Modica in grande evidenza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 ottobre 2025 – Ancora grandi risultati per la Motyka Bike School Modica alla VI^ e conclusiva tappa di Coppa Sicilia, che ieri si è disputata a Comiso.
Il sodalizio giallonero, conferma ancora una volta la sua crescita esponenziale conquistando ben quattro podi.
Risultati che permettono ai giovani atleti modicani di conquistare il secondo posto nella classifica a squadre della giornata.
Ad aprire la giornata sono stati Alessandro Crucetta, Leonardo Cicero e Sam Iacono della categoria Mini PG.
Per quanto riguarda la gara vera e propria, invece, da registrare il primo posto ottenuto da Santiago Borgese nella categoria G1M, imitato dal compagno di “scuderia” Nicolò Tagliarini (ancora lui) nella categoria G3M, dove ha preceduto Simone Adamo che ha conquistato la piazza d’onore e Gabriele Aprile che ha concluso in sesta posizione. Lorenzo Cassarino,invece, ha concluso la sua performance al 23° posto.
L’altro podio della compagine modicana, invece, è arrivato nella categoria G4M, dove Dominik Borgese si è classificato al terzo posto.
“Innanzitutto – spiega Arianna Melilli – mi preme ringraziare i tecnici Rosario Tagliarini e Laura Melilli per il grande lavoro svolto e la dedizione che mettono per far crescere i nostri piccoli atleti. Ieri – continua – è stata un’altra bella giornata di sport che ha visto i nostri atleti impegnarsi al massimo, nel rispetto degli avversari e soprattutto divertendosi. Chiudiamo in bellezza questa stagione che ci vede salire sul secondo gradino della classifica a squadre della giornata, ma quello che più ci piace rimarcare è la crescita costante dei nostri piccoli corridori che hanno visto ripagato il loro impegno e i loro sacrifici con i risultati ottenuti che non erano per nulla scontati. Un ringraziamento va a loro, alle loro famiglie e ai nostri sponsor che ci hanno permesso di vivere in serenità questa stagione”.

578864
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube