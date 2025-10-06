Cna. Si rafforzano i rapporti tra Malta e la provincia di Ragusa

Ragusa, 06 ottobre 2025 – Rafforzare i rapporti tra la provincia di Ragusa e Malta per dare nuove e concrete opportunità alle aziende ragusane. È lo scopo della missione del presidente e del segretario territoriale della Cna di Ragusa che, nella giornata di venerdì scorso, hanno incontrato i vertici della compagnia navale Virtu Ferries avviando un’interlocuzione finalizzata a favorire gli interscambi tra le imprese ragusane e l’isola dei Cavalieri. Il presidente territoriale dell’associazione di categoria Giampaolo Roccuzzo e il segretario territoriale Carmelo Caccamo sono stati ricevuti a Malta dall’ad di Virtu Ferries Henri Saliba e dal suo vice James Vella per discutere della possibilità di una collaborazione volta ad intensificare i rapporti. “Virtu Ferries – ha affermato il presidente Roccuzzo – è la realtà che da decenni rappresenta il ponte tra la provincia di Ragusa e Malta favorendo l’ingresso delle nostre aziende nell’isola dei Cavalieri e, dall’altro lato, incrementando le presenze turistiche con un afflusso di circa 500mila passeggeri all’anno”.

“Con l’incontro di venerdì – ha affermato Carmelo Caccamo – abbiamo avviato un percorso che mira a creare nuove ed importanti opportunità per le nostre imprese. Da sempre Malta rappresenta una meta ambita per le aziende siciliane, ma senza una strategia e rapporti strutturati si rischia di fare un salto nel vuoto. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di dare punti di riferimenti concreti e precisi agli imprenditori e agli artigiani che intendono allargare i propri orizzonti”. “Da molti anni – ha spiegato Henri Saliba – la nostra compagnia si pone come ponte tra Malta e la Sicilia e come punto di riferimento per gli interscambi commerciali, culturali e turistici tra le due isole. Per consolidare questi rapporti stiamo investendo in un hub nel porto di Pozzallo con lo scopo di creare un punto logistico per le aziende migliorando ed ottimizzando così gli interscambi. Malta ha bisogno delle merci che arrivano dalla Sicilia e, da un punto di vista turistico, la nostra isola rappresenta una provincia aggiunta. Ritengo quindi che l’avvio di una collaborazione con una realtà come Cna che rappresenta migliaia di aziende, possa consentire di dare un ulteriore a slancio a questi interscambi permettendoci di conoscere sempre più e meglio le esigenze delle aziende che esportano i propri prodotti e creare sinergie con le aziende maltesi a beneficio dei consumatori”. All’incontro di venerdì ne seguiranno altri anche con il coinvolgimento della Camera di commercio Italo-Maltese

