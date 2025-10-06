Modica, Boxe: Pietro Guccione del Calabrese Fighting Team è campione regionale U15, ora nel mirino c’è la Nazionale

Modica, 06 ottobre 2025 – Il talento modicano Pietro Guccione continua a stupire a a far parlare di se.

Il boxeur modicano allenato dalla pluricampionessa Valeria Calabrese, infatti, a Palermo ha conquistato il titolo regionale nella categoria 70kg under 15.

Al “PalaOreto”, infatti, Pietro Guccione sì è im. posto nettamente all’atleta di casa Semilia, costretto a gettare la spugna già alla prima ripresa, confermando così quanto di buono si è detto finora su di lui.

Contenta dei risultati ottenuti, ma sempre con i piedi ben piantati a terra Valeria Calabrese, che ha scoperto il talento del suo allievo e sta cercando di farlo crescere senza tuttavia forzare le tappe pur sapendo che per lui il futuro potrebbe essere roseo.

“Pietro anche a Palermo ha fornito una prestazione di altissimo livello – spiega Valeria Calabrese – tant’è che ha costretto il suo avversario al ritiro già nel primo round. Abbiamo lavorato tanto, è – continua – credo che ora Pietro sia pronto per puntare più in alto. Tra poco partirà per il ritiro con la Nazionale italiana in previsione dei campionati Europei che dal 16 al 26 ottobre si disputeranno in Montenegro, rassegna continentale alla quale – conclude Valeria Calabrese – Pietro ha buone chances di partecipare”.

La conquista del titolo regionale, intanto, permette a Pietro Guccione di staccare il pass per i campionati italiani in programma a novembre a Roseto degli Abruzzi.

