Sicurezza. Ad Acate si attiva la videosorveglianza, in arrivo 27 telecamere

Acate, 03 ottobre 2025 – 27 telecamere ad Acate, disseminate tra gli ingressi cittadini, i punti nevralgici come scuole e la frazione marinara. “Con questo intervento restituiamo ad Acate un livello di sicurezza degno di una comunità che guarda al futuro. Colmiamo un vuoto inaccettabile visto che il nostro Comune era rimasto ormai tra i pochi in Sicilia a non avere un impianto di videosorveglianza”. Così il Sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, annuncia l’imminente avvio dei lavori per l’installazione del sistema di videosorveglianza all’avanguardia su tutto il territorio comunale.

“Fino a ieri – dichiara il Sindaco Fidone – Acate aveva un primato negativo sul fronte della sicurezza. Una condizione inaccettabile, che abbiamo affrontato con determinazione sin dal nostro insediamento. Oggi, con soddisfazione, possiamo dire che questa lacuna sta per essere colmata”.

“Il progetto, che sarà ultimato entro poche settimane, prevede l’installazione di 27 telecamere, posizionate strategicamente per garantire una copertura efficace del territorio”.

“Quello delle telecamere – sottolinea il Primo Cittadino – non è un intervento fine a se stesso, ma un primo, fondamentale tassello di una strategia più ampia. Abbiamo già messo in cantiere progetti ben più consistenti, a partire dalla nostra partecipazione a un bando da 150.000 euro per potenziare ulteriormente i sistemi di sicurezza e di controllo del territorio. La strada è quella giusta e non ci fermeremo. Ringrazio la giunta e gli uffici per il supporto e per il risultato ottenuto”.

Salva