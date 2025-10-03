Cambio di assistenti sul trasporto scolastico a Modica: disagi per le famiglie

Modica, 03 Ottobre 2025 – Questa mattina si sono registrati disagi nel servizio di trasporto scolastico a Modica, a causa di un improvviso cambio di assistenti per due linee di scuolabus. La decisione, presa per motivi organizzativi, ha determinato lo scambio di mezzi e di conseguenza il personale di assistenza.

Le assistenti, da anni punto di riferimento per le famiglie e gli studenti della scuola media ed elementare dell’Istituto “Raffaele Poidomani”, si sono viste assegnare nuove linee. L’inversione ha creato incertezza tra i genitori e i bambini, che sono abituati alla presenza rassicurante delle loro assistenti abituali. “Siamo andati nel panico – dichiara M.D., una mamma -. Il cambio di assistenti, non comunicato precedentemente ha creato forti disagi. In queste cose occorre tenere presente l’aspetto psicologico soprattutto dei nostri figli, che nutrono affetto e sicurezza con le abituali assistenti”.

Le famiglie coinvolte sperano in un ripensamento da parte della società che assicura il servizio e lo fa certamente con professionalità, con l’auspicio che si possa tornare alla situazione precedente, mantenendo le assistenti sui loro percorsi originali. “Il legame di fiducia e professionalità costruito nel tempo tra il personale e gli studenti è un valore che molti genitori desiderano non venga interrotto -auspica un genitore”.

