Pozzallo, la Polizia denuncia tre presunti scafisti dopo lo sbarco di 51 migranti

POZZALLO, 03 Ottobre 2025 – Tre cittadini del Bangladesh sono stati denunciati dalla Squadra Mobile di Ragusa con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I tre sono ritenuti responsabili di aver condotto un’imbarcazione carica di 51 migranti, tutti di nazionalità bangladese, dalle coste libiche a quelle italiane.

L’operazione è scattata in seguito all’intercettazione dell’imbarcazione in acque internazionali da parte della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Una volta raggiunta la costa, i migranti sono stati trasferiti all’hotspot locale. Qui, la polizia scientifica ha proceduto con i rilievi fotodattiloscopici, mentre l’Ufficio Immigrazione ha gestito le pratiche di competenza.

Al termine delle indagini, la polizia ha individuato e denunciato i tre presunti scafisti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che ora dovrà valutare le prove a carico dei sospettati. L’episodio sottolinea ancora una volta la costante attività di controllo e repressione dei reati legati al traffico di esseri umani da parte delle forze dell’ordine italiane.

