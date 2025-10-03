  • 3 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 3 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Incidente a Vittoria: auto contro un’impalcatura edile, un ferito

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 03 Ottobre 2025 – Un incidente stradale si è verificato ieri,  a Vittoria, lasciando una persona con ferite lievi e creando disagi alla circolazione in Via Palestro, all’incrocio con Via Roma.

Intorno alle   14, un’automobile, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un’impalcatura metallica montata a bordo strada. L’impatto, sebbene non di grave entità, è stato sufficiente a danneggiare la struttura e a compromettere la sua stabilità, rendendola pericolante.

L’unico ferito, un occupante dell’auto, ha riportato lesioni lievi ed è stato subito soccorso e medicato sul posto. Non sono state necessarie ulteriori cure ospedaliere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale. Oltre a effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica esatta del sinistro, hanno messo in sicurezza l’intera area per prevenire ulteriori pericoli a pedoni e veicoli.

La stabilità precaria del ponteggio ha richiesto un intervento immediato per evitare che crollasse, e l’intera zona è stata temporaneamente transennata.

La Polizia Municipale sta ora lavorando per determinare le cause precise dell’incidente. Verranno analizzati i rilievi effettuati, insieme a eventuali testimonianze, per capire cosa abbia portato l’automobilista a perdere il controllo del veicolo.

 

 

foto franco assenza

578659
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube