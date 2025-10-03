Incidente a Vittoria: auto contro un’impalcatura edile, un ferito

VITTORIA, 03 Ottobre 2025 – Un incidente stradale si è verificato ieri, a Vittoria, lasciando una persona con ferite lievi e creando disagi alla circolazione in Via Palestro, all’incrocio con Via Roma.

Intorno alle 14, un’automobile, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un’impalcatura metallica montata a bordo strada. L’impatto, sebbene non di grave entità, è stato sufficiente a danneggiare la struttura e a compromettere la sua stabilità, rendendola pericolante.

L’unico ferito, un occupante dell’auto, ha riportato lesioni lievi ed è stato subito soccorso e medicato sul posto. Non sono state necessarie ulteriori cure ospedaliere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale. Oltre a effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica esatta del sinistro, hanno messo in sicurezza l’intera area per prevenire ulteriori pericoli a pedoni e veicoli.

La stabilità precaria del ponteggio ha richiesto un intervento immediato per evitare che crollasse, e l’intera zona è stata temporaneamente transennata.

La Polizia Municipale sta ora lavorando per determinare le cause precise dell’incidente. Verranno analizzati i rilievi effettuati, insieme a eventuali testimonianze, per capire cosa abbia portato l’automobilista a perdere il controllo del veicolo.

foto franco assenza

