Il piano di pace di Trump divide maggioranza e opposizione…l’opinione di Rita Faletti

Il piano di pace per Gaza, presentato da Trump lunedì scorso durante una conferenza stampa congiunta con il premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca, segna un deciso cambio di passo nella volontà di porre fine a una situazione di conflitto permanente, tra fasi di calma apparente e fasi di recrudescenza, che insanguina una regione da tempo infinito. Il presidente americano, nell’annunciarlo, si è complimentato con se stesso e ha ringraziato tutti coloro che vi hanno collaborato, i leader politici di Arabia Saudita, degli Emirati, di Giordania, Egitto, Turchia, Pakistan e Indonesia, e gli esperti internazionali e i diplomatici che hanno lavorato per produrre un testo di civiltà. Il piano, articolato in 20 punti, è stato accettato da Netanyahu (l’approvazione non sarà sottoposta al voto del “gabinetto di guerra” o del Parlamento) e dall’Autorità nazionale palestinese, ha incassato il consenso di alcuni grandi Paesi musulmani e democratici e ricevuto l’avallo del Papa Leone XIV. E’ stato apprezzato anche dall’Europa – perfino dalla Spagna di Sanchez che non ama Israele – per motivi di equilibrio politico, senza rendersi conto delle implicazioni. Perché, se l’Europa, non tutta, ha riconosciuto lo Stato di Palestina, ha implicitamente riconosciuto il governo che oggi controlla Gaza, quello di Hamas, che curiosamente la stessa Ue considera un’organizzazione terroristica. Banali problemini di coerenza a parte, il piano di Trump ha raccolto un vasto consenso per l’indiscusso merito di aver coinvolto vari attori in una cornice di approccio multilaterale. Dei 20 punti, alcuni sono fondamentali: cessate il fuoco immediato, restituzione degli ostaggi in 72 ore, smilitarizzazione totale sotto il controllo internazionale, amnistia ai miliziani che depongano le armi o lascino la Striscia, una governance transitoria di Gaza, una forza di stabilizzazione araba internazionale e un percorso verso l’autodeterminazione palestinese con l’esclusione di Hamas. Ma sotto questa architettura, resta la questione più difficile: come trasformare una banda di terroristi da ostacolo a interlocutore, o come pensare a una Palestina che non sia sinonimo di Gaza e dei suoi attuali governanti. Il nodo gordiano da sciogliere è sempre Hamas, che sta riflettendo sul proprio destino: se accetta il piano firma la propria condanna, se non lo accetta sarà ritenuto responsabile del fallimento del negoziato. Gli autori del piano lo hanno messo in preventivo e hanno stabilito che il lavoro deve cominciare comunque. La questione non è più tra Hamas e Israele e il piano si realizzerà “a più livelli”. Ci sarà una Forza internazionale di stabilizzazione a sostegno della polizia palestinese che collaborerà con Israele per proteggere le aree di confine e far entrare le forze multilaterali dentro la Striscia, con l’insediamento del “Board of peace”, il Consiglio della pace dell’ex premier britannico Tony Blair, supervisionato da Trump stesso, sostenuto dagli arabi e dalle forze palestinesi. I Paesi arabi di fatto hanno concordato anche sul sostegno che gli Stati Uniti forniranno a Israele nell’eventualità non remota che i terroristi si rifiutino di liberare gli ostaggi. Ieri, in Parlamento, si doveva votare la risoluzione della maggioranza sul Medio oriente e il piano di pace di Trump. La risoluzione è passata alla Camera con 182 voti. Hanno votato con la maggioranza anche Italia viva, Azione e +Europa. Il Partito democratico si è astenuto per non farsi scavalcare a sinistra dal M5s, perdendo l’occasione per ribadire quello che la maggioranza degli elettori del Pd ha capito: la tragedia di Gaza e la violenza dell’esercito israeliano sono dati oggettivi ma sono la conseguenza del terrorismo di Hamas. Chi vorrebbe governare l’Italia non ha dimostrato di essere attrezzato per farlo se teme di votare con i suoi avversari politici, se si allea insensatamente con i pacifisti modalità Flotilla, se teme di difendere un suo sindaco, colpevole di aver nominato gli ostaggi israeliani, dagli attacchi di una invasata e dagli ululati di una platea pro Pal. Astenersi dal votare un piano di pace significa non aver un’idea precisa di dove si rintani il male o aver paura di prendere qualche uovo in piazza.

