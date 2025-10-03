Assurda aggressione al Pronto soccorso di Vittoria: un arto fratturato all’infermiere

VITTORIA, 03 Ottobre 2025 – Un grave episodio di violenza si è verificato al Pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, dove un infermiere è stato brutalmente aggredito mentre era in servizio, riportando la frattura di un arto. L’assalto, di inaudita ferocia, ha coinvolto anche un medico e una guardia giurata, entrambi colpiti dall’aggressore.
Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta all’interno del Pronto soccorso, un luogo che per sua natura dovrebbe essere un porto sicuro per chi vi lavora e per chi cerca aiuto. L’infermiere, impegnato nel suo dovere di assistere i pazienti, è stato preso di mira con estrema violenza. L’intervento della guardia giurata e del medico per tentare di fermare l’assalitore non è bastato a evitare che anch’essi fossero colpiti. Le condizioni dell’infermiere, che ha subito la frattura di un arto, hanno richiesto cure immediate.
La notizia è stata diffusa dal senatore di Forza Italia, Salvo Sallemi, che ha espresso la sua ferma condanna per l’accaduto attraverso un post sulla sua pagina Facebook. “Di fronte a questa violenza incivile, che colpisce chi è dedito a salvare vite, esprimo la mia più piena e sentita solidarietà all’operatore sanitario con l’augurio di una pronta guarigione”, ha scritto Sallemi. “Un ringraziamento e un pensiero di vicinanza va anche alla guardia giurata intervenuta nell’immediatezza del fatto e al medico presente che è stato anch’egli vittima di questa assurda aggressione”.
Il senatore ha poi sottolineato l’intollerabilità di questi episodi, ricordando le recenti misure legislative adottate dal governo. “Questi episodi non sono più tollerabili”, ha aggiunto. “Il Governo di recente ha inasprito in modo significativo le pene per chi aggredisce il personale sanitario. La legge ora c’è: chi alza le mani su un infermiere o un medico deve sapere che pagherà un prezzo altissimo. La violenza non è mai giustificabile”.
Questo tragico evento riaccende i riflettori su un problema purtroppo non nuovo: le aggressioni al personale sanitario. Medici, infermieri e operatori sanitari lavorano in condizioni spesso difficili e sono sempre più esposti a rischi, anche a causa di una crescente insofferenza e frustrazione da parte di alcuni utenti. L’inasprimento delle pene, come ricordato dal senatore Sallemi, è un passo importante per garantire maggiore protezione a chi lavora in prima linea per la salute di tutti. L’augurio è che l’infermiere ferito possa riprendersi al più presto e che episodi del genere non abbiano più a ripetersi.