Cronaca | Modica | News in primo piano

Scontro tra furgone e auto sulla SS 194 Modica-Pozzallo: due feriti, un’auto ribaltata

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 03 Ottobre 2025 – Incidente stradale questo pomeriggio lungo la strada statale 194 Modica-Pozzallo. Lo scontro ha visto coinvolti un furgone e un’autovettura, terminata la sua corsa al centro della carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto si sarebbe verificato all’altezza del distributore di carburanti AGIP. Ferita la conducente dell’utilitaria che è stata trasportata dal 118 all’ospedale Maggiore di Modica per accertamenti. Fortunatamente  le   condizioni non sembrano essere gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Modica per i rilievi e per gestire la viabilità, rimasta temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Gli agenti sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità.

