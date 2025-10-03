Ufficio del Lavoro di Pozzallo. Il sindaco chiarisce. Riceviamo

Egregio direttore di RTMNEWS,

mi permetto di inviarle alcune precisazioni per correggere, con note, date e incontri, qualche inesattezza pubblicata nel vostro articolo del 3/10/2025, riguardante la riapertura dell’Ufficio di Collocamento di Pozzallo (https://www.radiortm.it/2025/10/03/pozzallo-aspetto-una-telefonata-da-parte-del-sindaco-ammatuna-per-la-riapertura-del-centro-per-limpiego/). Il Comune di Pozzallo è stato beneficiario di un finanziamento di 800.000 € per la ristrutturazione di un vecchio e storico edificio in piazza C. Battisti, al fine di adibirlo a Centro Polivalente Giovanile. In data 27 marzo 2023, il Comune di Pozzallo chiedeva all’Assessorato Regionale alla Famiglia di liberare l’edificio, che ospitava il centro per l’impiego, al fine di iniziare i lavori di ristrutturazione. Nel frattempo, il Comune chiedeva anche al Commissario liquidatore dell’ASI della Sicilia orientale, la concessione di un locale libero, nel Centro Direzionale dell’ASI per ospitare il Centro dell’Impiego. La nota veniva riscontrata positivamente dal Commissario Dr. Giovanni Ilarda, in data 26 aprile 2023, in cui egli manifestava la disponibilità della concessione, in comodato d’uso, dei locali e inviava la nota all’Assessorato Regionale alla Famiglia e per conoscenza al Comune di Pozzallo. In data 10 giugno 2023, il Comune manifestava la disponibilità a farsi carico di tutti gli oneri per le utenze come Enel, acqua, ecc… In data 14 giugno 2023, l’ex ASI, sollecitava l’Assessorato Regionale alla Famiglia a riscontrare la propria disponibilità. L’8 luglio del 2023, a palazzo di città G. La Pira, il sindaco incontrava il Dr. E. Foti, Direttore del Dipartimento Regionale al Lavoro e il dottor G.V.indigni, Direttore del CPI di Ragusa. In quell’occasione, il Sindaco ribadiva ancora una volta il proprio impegno a farsi carico degli oneri per le utenze occorrenti e il Direttore Foti si impegnava a preparare un protocollo d’intesa tra Regione e Comune di Pozzallo. Da allora a tutt’oggi, nonostante i ripetuti solleciti, l’Assessorato alla Famiglia non si è fatto sentire. Questi i fatti accaduti, non una virgola in più o in meno, in cui si evince che è il Comune di Pozzallo che attende i dovuti riscontri da parte della Regione Sicilia.

Tanto Le dovevo e nell’occasione Distinti saluti.

Il Sindaco Roberto Ammatuna

Salva