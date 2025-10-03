La magia dell’autunno in Grecia: 3 destinazioni da non perdere

Che sia un’escursione nelle gole spettacolari dei Kalavryta, una passeggiata tra i boschi delle Trikala o un tramonto tra i vicoli di Arachova, l’autunno in Grecia è un invito alla meraviglia.

C’è chi associa la Grecia soltanto al mare cristallino e alle isole assolate. Eppure, come sottolinea il travel blog Girando Per Il Mondo, l’autunno nel Paese regala un fascino diverso, più intimo e autentico, fatto di montagne che si colorano di rosso e oro, villaggi in pietra con camini accesi e taverne accoglienti dove il tempo sembra rallentare. È la stagione perfetta per brevi fughe nella natura, per chi desidera tranquillità, calore e paesaggi che sembrano usciti da un dipinto.

Nei mesi autunnali i boschi greci si trasformano in un mosaico di colori straordinari: il rosso delle foglie si intreccia con l’arancione e il dorato, mentre i castagni e gli abeti conservano il loro verde intenso. La temperatura mite rende piacevoli le passeggiate tra sentieri e gole, e nei villaggi la vita si concentra attorno alle piazze pittoresche, tra caffè tradizionali e taverne riscaldate da stufe e camini.

Kalavryta – il cuore autunnale del Chelmos

Ai piedi del monte Chelmos, i Kalavryta rappresentano una delle mete più suggestive della Grecia in autunno. Il villaggio è incorniciato da boschi di platani e castagni e custodisce case in pietra, vicoli stretti e una piazza centrale che diventa il cuore pulsante della vita locale. Qui, i caffè e le piccole taverne accendono presto i camini, creando un’atmosfera intima e familiare.

Il vero spettacolo, però, è la natura circostante: la gola del Vouraikos è uno dei paesaggi più imponenti della Grecia, da scoprire a piedi o a bordo del caratteristico trenino a cremagliera che attraversa ponti e gallerie scolpite nella roccia. I vecchi mulini ad acqua e i piccoli ponti di pietra contribuiscono a un paesaggio che sembra uscito da una pellicola cinematografica, perfetto per chi ama la fotografia e l’escursionismo.

Trikala di Corinto – un villaggio in tre capitoli

A poche ore da Atene, le Trikala Korinthias sono una delle destinazioni più amate per le fughe autunnali. Il villaggio è suddiviso in tre nuclei – Ano, Mesaia e Kato Trikala – che offrono ciascuno il proprio fascino. I boschi fitti di castagni e platani creano una cornice che in autunno si trasforma in un caleidoscopio di colori.

Passeggiare tra le piazze e le case in pietra, pernottare in un accogliente boutique hotel e cenare in una taverna tradizionale sono esperienze che rendono la visita indimenticabile. La cucina locale, genuina e abbondante, è fatta di piatti di montagna dal sapore intenso, serviti spesso davanti a un camino acceso. Poco distante, il bosco di Ziria invita a escursioni immerse in un ambiente fiabesco, tra sentieri che si snodano tra alberi secolari e viste mozzafiato.

Arachova – la regina del Parnaso

Arroccata sulle pendici del monte Parnaso, l’Arachova è forse il villaggio di montagna più conosciuto della Grecia. Conosciuta come la “regina del Parnaso”, regala panorami che spaziano fino al mare e conserva un fascino autentico grazie alle sue case in pietra e legno costruite a terrazze sulla collina. Il simbolo del paese è la torre dell’orologio del XVIII secolo, che domina dall’alto il villaggio e ne scandisce il tempo.

In autunno, Arachova si mostra nella sua versione più tranquilla, prima che la stagione sciistica apra le piste del Parnaso. È il momento ideale per passeggiare tra i vicoli, visitare i negozietti artigianali e partire alla scoperta dei siti archeologici di Delfi, che distano solo pochi chilometri. La combinazione di natura, tradizione e cultura rende questo borgo una meta perfetta per un weekend all’insegna del relax e della scoperta.

