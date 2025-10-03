Scherma Modica. A Milano il Trofeo Internazionale per Non Vedenti

Milano, 03 ottobre 2025 – Tutto pronto a Milano per accogliere un grande appuntamento dedicato allo sport e all’inclusione: il 5° Trofeo Internazionale di Scherma Non Vedenti “Città di Milano”. L’evento, organizzato dall’Accademia Scherma Milano in collaborazione con la Conad Scherma Modica e la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, con il patrocinio di numerose istituzioni pubbliche e partner privati, rappresenta un punto di riferimento internazionale per la scherma paralimpica. Come da tradizione, la competizione sarà preceduta dal workshop “Sport & Disabilità… in punta di fioretto”, in programma venerdì 3 ottobre presso la Sala Stoppani dell’Istituto dei Ciechi di Milano. Il workshop vedrà il contributo di atleti paralimpici e personalità del mondo dello sport e della politica, che si confronteranno su temi legati all’inclusione, ai benefici della pratica sportiva per i non vedenti e al ruolo dello sport come strumento di cambiamento verso una società più equa. La parte agonistica prenderà il via sabato 4 ottobre presso le sale dell’Accademia Scherma Milano; a rappresentare la Conad Scherma Modica saliranno in pedana nella prova di spada maschile, insieme ad atleti provenienti da tutta Europa, Antonio Carnazza e Carmelo Gurrieri. Il Trofeo, giunto alla sua quinta edizione, si inserisce nel progetto promosso dalla Federazione Italiana Scherma, pioniera nello sviluppo e regolamentazione della scherma per non vedenti, con l’obiettivo di diffondere questa disciplina a livello internazionale e favorirne l’ingresso futuro nel programma delle Paralimpiadi. Alla guida dell’organizzazione ci sono il maestro Lorenzo Radice, direttore tecnico dell’Accademia Scherma Milano, e il maestro Giancarlo Puglisi della Scherma Modica, referente nazionale FIS per la scherma non vedenti, che insieme hanno dato vita a un evento sempre più riconosciuto come modello di “sport per tutti” e che quest’anno è nel calendario ufficiale delle manifestazioni che precedono i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026

