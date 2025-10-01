Modica, spedizione punitiva contro un padre che aveva difeso la figlioletta

MODICA,01 Ottobre 2025 – Ennesimo episodio di violenza a Modica, dove un uomo è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani dopo aver difeso la sua figlioletta da un incidente in scooter. La vicenda si è verificata a Modica Alta martedì scorso.

Secondo la ricostruzione, l’uomo stava passeggiando mano nella mano con la figlia, quando una coppia di ragazzi in scooter, stava investendoli. Dopo un iniziale rimprovero da parte del padre, i giovani avrebbero reagito con minacce, fino a quando l’uomo ha reagito con uno schiaffo.

La situazione è precipitata più tardi. I due aggressori sarebbero tornati sul luogo dell’accaduto in compagnia del fratello maggiore e di altri amici. Una vera e propria spedizione punitiva contro il padre della bambina, un quarantenne, colpendolo ripetutamente.

L’aggressione è stata interrotta solo grazie all’intervento di alcuni vicini, che hanno messo in fuga il gruppo di aggressori. L’uomo, ferito, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

L’episodio riaccende la discussione sulla sicurezza e sull’educazione dei giovani. La brutalità dell’attacco e l’escalation della violenza, scaturita da una banale lite, destano forte preoccupazione. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno indagando per identificare e denunciare i responsabili di questa vile aggressione.

Salva