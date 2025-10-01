  • 2 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Ottobre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, spedizione punitiva contro un padre che aveva difeso la figlioletta

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA,01 Ottobre 2025 – Ennesimo episodio di violenza a Modica, dove un uomo è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani dopo aver difeso la sua figlioletta da un incidente in scooter. La vicenda  si è verificata  a Modica Alta martedì scorso.

Secondo la ricostruzione, l’uomo stava passeggiando mano nella mano con la figlia, quando una  coppia di ragazzi in scooter, stava investendoli. Dopo un iniziale rimprovero da parte del padre, i giovani avrebbero reagito con minacce, fino a quando l’uomo ha  reagito con uno schiaffo.

La situazione è precipitata più tardi. I due aggressori sarebbero tornati sul luogo dell’accaduto in compagnia del fratello maggiore e di altri amici. Una vera e propria spedizione punitiva contro il padre della bambina, un quarantenne, colpendolo ripetutamente.

L’aggressione è stata interrotta solo grazie all’intervento di alcuni vicini, che hanno messo in fuga il gruppo di aggressori. L’uomo, ferito, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

L’episodio riaccende la discussione sulla sicurezza e sull’educazione dei giovani. La brutalità dell’attacco e l’escalation della violenza, scaturita da una banale lite, destano forte preoccupazione. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno indagando per identificare e denunciare i responsabili di questa vile aggressione.

578491
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Modica, spedizione punitiva contro un padre che aveva difeso la figlioletta”

  1. Tantoxsdrammatizzare

    Fermo restando che la violenza va condannata sempre e comunque, invito la redazione prima di pubblicare gli articoli a verificare realmente come si sono svolti i fatti.

    1
    2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube