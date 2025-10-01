  • 2 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Calcio. Avola e Modica non si fanno male: 0-0 nell’andata di Coppa Italia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Avola     0

Modica 0

AVOLA, 01 Ottobre 2025 – Finisce a reti inviolate la sfida di andata di Coppa Italia tra Avola e Modica, disputata oggi al “Meno Di Pasquale”. Un pareggio a reti bianche che lascia ogni discorso qualificazione aperto in vista del ritorno, in programma tra due settimane allo stadio “Vincenzo Barone” di Modica.

La partita, giocata a soli tre giorni di distanza dal campionato che aveva visto l’Avola imporsi per 1-0, ha mostrato un copione diverso, con il Modica più propositivo e determinato a riscattarsi.

Nel primo tempo, i “tigrotti” rossoblù hanno creato le occasioni più pericolose. Il momento che ha scatenato le proteste dei modicani quando Savasta è andato in gol e l’arbitro ha annullato. La decisione dell’arbitro ha lasciato molte perplessità e ha acceso gli animi in campo e in panchina.

Nella ripresa, il Modica ha continuato a spingere e al 65′ è stato protagonista di un altro episodio contestato. Un’incursione in area  è stata interrotta da un contatto con un difensore dell’Avola, ma l’arbitro ha lasciato correre, ignorando le vibranti proteste per un possibile calcio di rigore.

L’Avola, dal canto suo, ha giocato una partita solida e attenta in fase difensiva, riuscendo a contenere gli assalti avversari e a mantenere la porta inviolata, dimostrando la propria solidità tra le mura amiche.

Il pareggio a reti bianche rimanda ogni verdetto al match di ritorno.

578487
© Riproduzione riservata

