Acqua ancora non potabile a Scicli e Jungi, ma messo in atto moderno sistema di clorazione policentrico

Scicli, 01 ottobre 2025 – Dalla crisi la soluzione. È stato messo in atto in questi giorni da Iblea Acque e dall’ufficio tecnico del Comune di Scicli, un moderno sistema di clorazione dell’acqua immessa nell’acquedotto comunale di Scicli e del quartiere Jungi che permetterà, per la prima volta nella storia della gestione della risorsa idrica, di avere un sistema di clorazione non più centralizzato ma policentrico nel centro storico della città e nel suo quartiere periferico.

Si tratta di una novità assoluta, moderna, studiata in questi giorni di divieto dell’uso dell’acqua a fini potabili e i cui esiti dovrebbero essere riscontrati nelle prossime, imminenti, analisi che con ogni probabilità porteranno alla revoca dell’ordinanza di divieto.

