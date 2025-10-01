  • 2 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Ottobre 2025 -
Attualità | Scicli

Acqua ancora non potabile a Scicli e Jungi, ma messo in atto moderno sistema di clorazione policentrico

Iblea Acque e il Comune hanno installato un moderno sistema di clorazione che permetterà di risolvere definitivamente il problema
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 01 ottobre 2025 – Dalla crisi la soluzione. È stato messo in atto in questi giorni da Iblea Acque e dall’ufficio tecnico del Comune di Scicli, un moderno sistema di clorazione dell’acqua immessa nell’acquedotto comunale di Scicli e del quartiere Jungi che permetterà, per la prima volta nella storia della gestione della risorsa idrica, di avere un sistema di clorazione non più centralizzato ma policentrico nel centro storico della città e nel suo quartiere periferico.

Si tratta di una novità assoluta, moderna, studiata in questi giorni di divieto dell’uso dell’acqua a fini potabili e i cui esiti dovrebbero essere riscontrati nelle prossime, imminenti, analisi che con ogni probabilità porteranno alla revoca dell’ordinanza di divieto.

578484
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube