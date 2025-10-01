  • 2 Ottobre 2025 -
Modica | Politica

Forza Italia Modica: sicurezza al centro dell’agenda politica

Modica, 01 ottobre 2025 – Il gruppo consiliare di Forza Italia Modica esprime soddisfazione per l’approvazione della mozione sulla sicurezza urbana, un tema centrale per la nostra comunità e che merita la massima attenzione da parte delle istituzioni.

La mozione, approvata durante l’ultimo consiglio comunale, impegna l’Amministrazione ad attuare un piano di sicurezza urbana integrato a lungo termine, in sinergia con le Forze dell’Ordine e con la Polizia Locale, a potenziare e monitorare il sistema di videosorveglianza già esistente, nonché a implementare interventi di riqualificazione e rivitalizzazione degli spazi
urbani, a partire dal centro storico. È inoltre prevista la costituzione di un tavolo di monitoraggio periodico che coinvolgerà i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.

Il gruppo di Forza Italia sottolinea come alcuni di questi interventi siano già stati avviati dall’Amministrazione comunale, a conferma di una visione concreta e lungimirante sul tema della sicurezza. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale mantenere alta l’attenzione, affinché il percorso intrapreso possa svilupparsi con continuità e portare risultati tangibili per la città.

“Forza Italia è vicina al Sindaco, che rappresenta il nostro partito alla guida della città, e insieme a lei e alla Giunta lavoriamo in maniera coesa per affrontare le priorità dei cittadini. La sicurezza non è solo un’esigenza immediata, ma un diritto che va tutelato con azioni costanti e programmate. Per questo continueremo a lavorare in maniera responsabile e propositiva, vigilando sull’attuazione degli impegni assunti e collaborando in modo costruttivo per il bene della comunità modicana.” Queste le parole del capo gruppo di Forza Italia a Modica Daniela Spadaro.

Forza Italia, con la propria presenza istituzionale all’interno del Consiglio comunale e dell’Amministrazione, conferma così il proprio impegno a fianco dei cittadini, nel segno di una politica attenta, concreta e partecipata.

