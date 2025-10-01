  • 2 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Ottobre 2025 -
Politica | Scicli

Relazione annuale del sindaco di Scicli: il consigliere Lopes critica la mancanza di attenzione per le borgate

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 01 Ottobre 2025 – Nel corso della seduta del Consiglio comunale dello scorso 30 settembre, il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha presentato la sua relazione annuale sullo stato di attuazione del programma amministrativo. Si tratta di una sintesi delle attività svolte durante il suo terzo anno di mandato, un’occasione per fare il punto sui progressi dell’amministrazione.

Critico nei confronti della relazione il consigliere di minoranza Marco Lopes, che ha contestato l’assenza di un capitolo specifico dedicato ai problemi delle borgate sciclitane.

“Un volantino elettorale, non una relazione”

Secondo Lopes, il discorso del sindaco è stato “un volantino elettorale, vestito da documento istituzionale”, che ha dipinto una Scicli “efficiente, pulita, sicura”, ma ha totalmente ignorato le criticità delle borgate. Il consigliere ha parlato di una “crisi profonda” che le affligge e di cui l’amministrazione, a suo dire, ha una “responsabilità politica, diretta, personale”.

Le borgate e la mancanza di visione

Lopes ha sottolineato come la relazione del sindaco non abbia fatto alcun riferimento a interventi per lo sviluppo economico e turistico delle borgate, che a suo parere andrebbero valorizzate non solo d’estate ma tutto l’anno, con un nuovo piano di marketing territoriale.

Il consigliere ha inoltre evidenziato come le borgate siano afflitte da problemi di decoro urbano, viabilità e pulizia, questioni che, a suo avviso, non vengono affrontate con la dovuta attenzione, nonostante l’amministrazione si vanti di aver ottenuto riconoscimenti come le “bandiere verdi e blu”.

Un commercio soffocato e l’assenza di dialogo

Sul fronte economico, Lopes ha espresso profonda preoccupazione per la mancanza di dialogo tra l’amministrazione e commercianti. Ha denunciato l’assenza di un modello di sviluppo e di un piano commerciale specifici per le borgate, dove il commercio, oltre a essere un motore economico, rappresenta un presidio sociale fondamentale per mantenere vive le comunità. Commercianti e piccole imprese, ha aggiunto, “vengono lasciati soli, soffocati da burocrazia, regole incerte e mancanza di visione”.

Un monito costruttivo

L’intervento del consigliere Lopes si è concluso con l’auspicio che le sue parole possano servire da “monito costruttivo” per l’amministrazione, affinché scelga e pianifichi con maggiore coraggio e si assuma il peso delle decisioni, elementi che, a suo dire, “continuano a mancare”. “Scicli e il suo territorio,” ha concluso Lopes, “hanno bisogno di chi affronta, hanno bisogno di coraggio.”

578493
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube