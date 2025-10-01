Armato di coltelli per gli schiamazzi, arrestato a Comiso

COMISO, 01 Ottobre 2025 – Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Comiso dalla Polizia di Stato per porto d’armi improprie e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto in tarda serata, quando l’uomo è sceso in strada, infastidito dai rumori di un gruppo di ragazzi che si trovavano vicino a casa sua.

Armato di due coltelli da cucina, uno per mano, l’uomo ha tentato di aggredire i giovani. L’azione violenta è stata sventata grazie al tempestivo intervento di una volante del Commissariato di Comiso.

Gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo, che si era scagliato anche contro di loro, a disarmarlo e ad ammanettarlo. Al termine delle procedure di rito, il 60enne è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.

