Dj Set a Donnafugata senza autorizzazione. La mozione del Consigliere Firrincieli

Ragusa, 01 ottobre 2025 – Il consigliere comunale Sergio Firrincieli esprime con fermezza la propria posizione in merito alla vicenda del castello di Donnafugata, dove si è svolto un dj set privo della necessaria autorizzazione della Questura, evento sul quale sono in corso accertamenti da parte degli uffici competenti. “Nel paese al contrario – dichiara Firrincieli – accade che episodi oggetto di contestazioni amministrative non abbiano ricadute immediate sull’operato di chi li organizza, lasciando nell’opinione pubblica un senso di impunità”.

Il consigliere critica la gestione della vicenda da parte dell’amministrazione comunale: “Quando ho proposto di sospendere temporaneamente i rapporti in essere con l’organizzatore, in attesa che le indagini facciano chiarezza, e di evitare ulteriori finanziamenti, la mia mozione è stata respinta con decisione. Ritengo che questo atteggiamento non valorizzi i principi di prudenza e trasparenza che dovrebbero guidare l’ente pubblico”. Firrincieli sottolinea la gravità del messaggio che può derivare da simili scelte amministrative: “È preoccupante che non si avverta la necessità di un segnale chiaro di rispetto delle regole. L’impressione è che l’amministrazione non abbia colto fino in fondo la portata del problema. Successivamente si è cercato di porre rimedio applicando una tariffa standard per l’uso del castello, ma a nostro avviso questo non basta a dissipare le perplessità”.

Il consigliere esprime delusione anche per l’atteggiamento delle altre forze di opposizione: “Mi dispiace che le minoranze abbiano abbandonato l’aula durante la discussione e il voto. Vorremmo capire il senso di questa scelta, che sembra non dare il giusto peso a un tema così importante”. Firrincieli conclude auspicando un intervento chiarificatore da parte delle autorità competenti: “Siamo certi che la vicenda riceverà la giusta attenzione. La nostra richiesta non era impropria, ma dettata dalla volontà di garantire legalità e una gestione trasparente dei beni pubblici”.

Salva