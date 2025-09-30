Vittoria. Arrestato per tentata rapina, era già sottoposto a obbligo di dimora

Vittoria, 30 Settembre 2025 – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno arrestato un quarantenne pregiudicato per tentata rapina. L’uomo, nonostante fosse già sottoposto all’obbligo di dimora, ha tentato di appropriarsi del denaro di una sala scommesse.

Secondo la ricostruzione, il quarantenne, in evidente stato di agitazione, ha cercato di rubare l’incasso usando violenza contro un dipendente. La vittima ha prontamente chiamato il 112. Una volante della polizia, arrivata sul posto, ha bloccato e arrestato il sospetto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica.

