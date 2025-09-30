  • 1 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Ottobre 2025 -
Politica | Scicli

Scimonello: “Sciclitani da 10 giorni non possono bere l’acqua”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 30 Settembre 2025 –  – Da oltre dieci giorni i cittadini di Scicli sono costretti a non utilizzare l’acqua distribuita da Iblea Acque per scopi alimentari, a causa di valori batteriologici superiori ai limiti di legge.
Il protrarsi di questa condizione sta provocando pesanti disagi alla popolazione, costretta a sostenere spese aggiuntive per l’acquisto di acqua salubre per bere e cucinare.
A sollevare il problema e sensibilizzare l’intervento del primo cittadino e della Giunta comunale di Scicli, è l’ex consigliere e assessore nella passata giunta Giannone, Guglielmo Scimonello, che evidenzia: “una volta ripristinata la potabilità, le famiglie saranno costrette ad interventi manutentivi per svuotare e disinfettare serbatoi, recipienti, vasche e cisterne, con l’aggravio di ulteriori spese a carico dei cittadini, già gravati da tariffe idriche elevate. Questa grave mancanza rischia di provocare ripercussioni sulla salute pubblica e sta già incidendo negativamente sull’immagine e sull’economia della città. Le strutture ricettive turistiche non possono lavorare con penuria di acqua”.

“In questo contesto, – continua l’ex amministratore locale – è inaccettabile che il sindaco Mario Marino e la sua giunta non abbiano ancora preso posizione su questa questione grave. È un dovere delle istituzioni – ribadisce Scimonello – informare i cittadini circa ciò che sta accadendo, soprattutto in un momento così critico. La mancanza di comunicazione e di azioni concrete da parte dell’amministrazione comunale è un segnale allarmante di indifferenza nei confronti delle legittime esigenze della popolazione.” Scimonello chiede con forza un intervento immediato su Iblea Acque da parte del Sindaco e dell’amministrazione comunale al fine di risolvere una situazione che non può essere più tollerata, affinché si individuino le soluzioni più immediate per alleviare la sete della città.
“È doveroso – prosegue l’ex assessore – chiedere, inoltre, al gestore Iblea Acque di riconoscere agli utenti sciclitani i disagi e gli oneri economici sostenuti attraverso la decurtazione in misura del 50% della tariffa pubblica per ciascun metro cubo di consumo e per gli altri servizi forniti, come fognatura o depurazione, adottando misure concrete a favore della nostra comunità. È ora – termina Scimonello – di mettere al primo posto la nostra comunità!”

 

578352
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube