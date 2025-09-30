Marina di Ragusa: nuovo McDonald’s e nuovi posti di lavoro per il nuovo punto vendita

MARINA DI RAGUSA, 30 Settembre 2025 – Dicembre si conferma il mese delle aperture del Mc Donald’s in provincia di Ragusa. Dopo l’apertura nella città di Pozzallo lo scorso dicembre, sarà inaugurato nel corso dell’ultimo mese dell’anno in quel di Marina di Ragusa il nuovo punto vendita. Dopo Ragusa, dunque, Vittoria e Pozzallo, sarà nella splendida location del Porto turistico la sede dove si potranno consumare i celeberrimi panini e le bevande tanto amate dai teenagers. E per chi ha desiderio di voler lavorare alle dipendenze dello storico marchio, c’è l’opportunità di poter inviare un curriculum e sperare in un posto di lavoro anche a tempo indeterminato. Per chi volesse spedire il Cv, l’indirizzo da prendere in considerazione è il seguente: mcdonaldsrecruiting@tecla.srl.

Sono previsti contratti a tempo indeterminato ma anche dei part-time, con orari di lavoro serali e nel fine settimana. Il processo di selezione prevede anche un test, utile a valutare attitudini e punti di forza dei candidati. McDonald’s è alla ricerca di una cinquantina di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, da inserire nel team del nuovo ristorante. Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; saranno inquadrate con contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Questa nuova apertura fa parte della strategia di crescita di McDonald’s, che per il 2025 ha previsto l’assunzione di 5.000 nuovi dipendenti in tutta Italia. Un ulteriore segno del continuo impegno dell’azienda nel rafforzare la propria presenza sul territorio e nel creare nuove opportunità di lavoro.

Per quanto concerne i lavori, dopo l’incendio di qualche settimana fa, tutto procede meravigliosamente. La decisione di ubicare la nuova sede in via Giorgio La Pira, nelle vicinanze del porto, non è casuale. Al tramonto di questa stagione estiva e con numeri sempre più sbalorditivi legati alle presenze di diportisti e turisti presso il porto di Marina, non sarà difficile prevedere un enorme successo per questo nuovo punto vendita.

