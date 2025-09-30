Doppia Vittoria del PD ieri in Consiglio Comunale a Ragusa, approvate le mozioni su Palestina e su Camilleri

Ragusa, 30 settembre 2025 – Il Consiglio Comunale di Ragusa ha approvato all’unanimità due mozioni presentate dal gruppo consiliare del Partito Democratico. Le mozioni riguardano il riconoscimento dello Stato di Palestina e la realizzazione di un’opera permanente in ricordo di Andrea Camilleri e del Commissario Montalbano.

La mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina è stata votata all’unanimità dei 16 consiglieri presenti. Il testo approvato è particolarmente incisivo perché, con l’approvazione, il Consiglio definisce ufficialmente l’operato dello Stato di Israele nei confronti del popolo palestinese “Genocidio” e “Pulizia Etnica”; il civico consesso impegna inoltre il Sindaco e la Giunta a esporre la bandiera palestinese sul Palazzo Municipale fino alla cessazione dell’occupazione illegale dei territori palestinesi, e a condannare formalmente il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu per crimini contro l’umanità. Si sollecita, infine, l’adozione di un immediato cessate il fuoco a Gaza e nei territori occupati.

Il capogruppo Peppe Calabrese ha espresso apprezzamento per il voto del Consiglio: “L’approvazione della nostra mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina è un risultato politico molto importante per il Partito Democratico e per la nostra comunità. Abbiamo presentato una posizione molto netta e il fatto che sia stata votata anche da alcuni consiglieri di maggioranza, che evidentemente ne hanno riconosciuto il valore politico e simbolico, conferma il ruolo che il PD esercita in Consiglio, non solo un’opposizione di protesta, anche di proposta politica chiara e coerente. Continua invece a lasciarci interdetti la posizione ondivaga di Cassì, che non molto tempo fa, con argomentazioni perlomeno dubbie, si è rifiutato apertamente sia di parlare di genocidio sia di prendere posizione sullo Stato di Palestina. Il sindaco si conferma poco affidabile quando si parla di temi di politica nazionale e internazionale, evidentemente quando varca il perimetro cittadino le idee gli si confondono”.

La seconda mozione, anch’essa approvata all’unanimità (17 ‘sì’ per 17 presenti) impegna l’amministrazione a valutare la realizzazione di un’opera permanente (come una statua, installazione o spazio museale) in un luogo simbolico della città per onorare Andrea Camilleri e il Commissario Montalbano.

L’iniziativa vuole celebrare il centenario della nascita dello scrittore e dare il giusto riconoscimento a un autore che ha reso Ragusa e il territorio ibleo noti a livello internazionale, con importanti ricadute economiche e turistiche. “Per noi – dichiarano i consiglieri del PD – si tratta di un dovere morale e culturale rendere omaggio a Camilleri. Ci dispiace, tuttavia, constatare come l’attuale amministrazione non abbia intrapreso iniziative di rilievo per celebrare il centenario”.

