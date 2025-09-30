Calcio: il Modica si prepara per la Coppa Italia contro l’Avola

MODICA, 30 Settembre 2025 – Il Modica Calcio torna ad affrontare l’Avola, questa volta per l’andata del secondo turno di Coppa Italia. La partita si giocherà ad Avola alle 15:30. Dopo la sconfitta subita in campionato proprio contro i rossoblù, la squadra di mister Raciti è determinata a riscattarsi e ha lavorato intensamente per preparare questa sfida.

Mister Raciti dovrà fare a meno di Maimone, infortunatosi durante la precedente partita contro l’Avola. Nonostante l’assenza di un pilastro del centrocampo, il Modica potrà contare su giocatori di grande qualità, pronti a supportare il capitano Valenca.

L’Avola, galvanizzata dalla vittoria in campionato, cercherà di sfruttare nuovamente il fattore campo. I padroni di casa si affideranno ancora una volta a giocatori chiave come l’ex Diop e la punta Dos Santos, autore del gol decisivo nello scorso match.

Il Modica, che crede fermamente in questa competizione, scenderà in campo con la migliore formazione possibile, con l’obiettivo di raggiungere traguardi importanti anche in questo torneo.

Ecco la lista dei convocati per la sfida di mercoledì:

Portieri : Romano, Calabrese

: Romano, Calabrese Difensori : Mallia, Brugaletta N., Brugaletta S., Spadaro, Sangarè, Intzidis, Mbaye

: Mallia, Brugaletta N., Brugaletta S., Spadaro, Sangarè, Intzidis, Mbaye Centrocampisti : Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Cappello

: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Cappello Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Bonanno

