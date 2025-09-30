  • 1 Ottobre 2025 -
  1 Ottobre 2025
Politica | Ragusa

Ragusa. San Giacomo: Bandiera Spighe Verdi per la sostenibilità e riapertura del presidio comunale

  1
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 settembre 2025 – “San Giacomo è il simbolo della genuinità del nostro territorio agricolo – dichiara l’assessore alle contrade Andrea Distefano – ed è quindi giusto che sia proprio questo il luogo in cui sventola la Bandiera Spighe Verdi.
Questo riconoscimento nazionale, assai selettivo, viene assegnato dalla FEE Italia (la stessa fondazione che assegna la bandiera blu) ai Comuni che dimostrano impegno nella sostenibilità ambientale, nella valorizzazione del territorio e nella promozione dello sviluppo rurale. Un lavoro di squadra che interessa Ambiente, Sviluppo economico e tutto il tessuto delle nostre contrade e delle nostre frazioni che fanno di Ragusa un riconosciuto modello virtuoso.
Ma le iniziative su San Giacomo non sono solo simboliche: sono lieto che da questo giovedì, e ogni giovedì, la frazione sarà nuovamente servita da una delegazione: attiva nei locali della Scuola sarà aperta con orari 9.00-14.00 e 14.30-17.30”.

“Grazie al distaccamento di una risorsa e alla sinergia con gli Uffici anagrafici – dichiara l’assessora al Personale, Catia Pasta – da giovedì sarà possibile rivolgersi a questo sportello comunale per richiedere le certificazioni anagrafiche e, non appena autorizzate dal Ministero, anche le carte d’identità. Oltre ai servizi online già disponibili per tutti i cittadini, le istanze in forma cartacea potranno quindi essere consegnate e protocollate alla delegazione, trasferite a Ragusa e riconsegnate ai cittadini di San Giacomo una volta completato l’iter. Un servizio pratico, pensato anche per dialogare e informare i cittadini”.

578344
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Ragusa. San Giacomo: Bandiera Spighe Verdi per la sostenibilità e riapertura del presidio comunale”

  1. Sett ..,.,

    Vi siete ricordati di San Giacomo ! Ohhhhh che bello ! Abbiamo avuto l onore del sindaco! Poi che strade fanno schifo disservizi totali e condutture che fanno acqua da tutte le parti questo non conta tanto il signor Chiavola si fa la foto nel suo regno di voti insieme al sindaco però che poi hai concittadini di San Giacomo gli dice che colpa di colui che la frazione e abbandonata questo significa che coerenza e uguale a 0 peccato che ancora qualche povero cittadino si questa frazione gli da credibilità ! MA MI FACCIA IL PIACERE !

