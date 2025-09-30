Dal 6 al 10 ottobre la Settimana per la Salute Psicologica negli ambulatori dell’ASP Ragusa

Ragusa, 30 settembre 2025 – L’ASP di Ragusa promuove la Settimana per la Salute Psicologica, in programma dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (celebrata, da calendario, venerdì 10).

L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto Cascio, che ha predisposto un calendario di attività gratuite finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del benessere psicologico come parte integrante della salute generale.

Il programma prevede incontri di gruppo tematici, per stimolare la riflessione personale, la crescita interiore e la condivisione di esperienze, e consulenze psicologiche individuali, rivolte a chi desidera uno spazio di ascolto e di approfondimento. Le attività si svolgeranno negli ambulatori di Psicologia clinica di Ragusa, Modica e Comiso, sia in orario mattutino che pomeridiano, per favorire la più ampia partecipazione.

“La Giornata Mondiale della Salute Mentale rappresenta un’occasione preziosa per ribadire quanto la prevenzione e la cura del benessere interiore siano fondamentali al pari di quelle fisiche – sottolinea il Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, Sara Lanza -. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai cittadini strumenti concreti per affrontare i disagi, crescere nella consapevolezza e migliorare la qualità della vita”.

Le modalità di iscrizione e prenotazione agli incontri e alle consulenze sono disponibili sul sito istituzionale dell’ASP al seguente link: www.asp.rg.it/news/3914-settimana-per-la-salute-psicologica-2.html

