  • 30 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Settembre 2025 -
Ragusa | Sanità

Dal 6 al 10 ottobre la Settimana per la Salute Psicologica negli ambulatori dell’ASP Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 settembre 2025 – L’ASP di Ragusa promuove la Settimana per la Salute Psicologica, in programma dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (celebrata, da calendario, venerdì 10).

L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto Cascio, che ha predisposto un calendario di attività gratuite finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del benessere psicologico come parte integrante della salute generale.

Il programma prevede incontri di gruppo tematici, per stimolare la riflessione personale, la crescita interiore e la condivisione di esperienze, e consulenze psicologiche individuali, rivolte a chi desidera uno spazio di ascolto e di approfondimento. Le attività si svolgeranno negli ambulatori di Psicologia clinica di Ragusa, Modica e Comiso, sia in orario mattutino che pomeridiano, per favorire la più ampia partecipazione.

“La Giornata Mondiale della Salute Mentale rappresenta un’occasione preziosa per ribadire quanto la prevenzione e la cura del benessere interiore siano fondamentali al pari di quelle fisiche – sottolinea il Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, Sara Lanza -. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai cittadini strumenti concreti per affrontare i disagi, crescere nella consapevolezza e migliorare la qualità della vita”.

Le modalità di iscrizione e prenotazione agli incontri e alle consulenze sono disponibili sul sito istituzionale dell’ASP al seguente link: www.asp.rg.it/news/3914-settimana-per-la-salute-psicologica-2.html

578341
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube