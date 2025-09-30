  • 1 Ottobre 2025 -
Cronaca | santa croce camerina

“Maialini vaganti” a Santa Croce: 13 volte immortalati dalle videotrappole

Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 30 Settembre 2025 – “Mentre la stragrande maggioranza dei santacrocesi, villeggianti e turisti ha rispettato il territorio, non sono mancati i ‘maialini vaganti’, puntualmente ripresi dalle nostre videotrappole”. Così il sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, ha denunciato in un post su Facebook i continui abbandoni di rifiuti nel suo comune.

Il primo cittadino ha sottolineato come in questa stagione estiva ci siano stati “veri e propri campioni in carica”, che per ben tredici volte, tra la fine di luglio e il mese di agosto, hanno gettato illegalmente i loro rifiuti. Questi comportamenti incivili, ha aggiunto, non solo danneggiano l’ambiente e il decoro pubblico, ma aumentano anche i costi di smaltimento che poi gravano su tutti i cittadini.

Il sindaco ha ribadito la ferma intenzione dell’amministrazione di proseguire la lotta contro l’inciviltà. “Continuiamo l’attività di monitoraggio avviata insieme all’assessore all’Ambiente Francesco Dimartino per sanzionare chi non rispetta le regole e per difendere la bellezza di Santa Croce Camerina e di tutto il territorio”, ha dichiarato.

Grazie all’attività della Squadra di Tutela del Territorio, i controlli proseguono senza sosta con l’obiettivo di “tolleranza zero per chi inquina”. Un messaggio chiaro a chi, nonostante gli appelli e i sistemi di videosorveglianza, continua a deturpare l’ambiente.

