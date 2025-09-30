Modica Calcio, colpo in attacco: è arrivato l’argentino Santiago Torres Martinez

MODICA, 30 Settembre 2025 – Il Modica Calcio ha messo a segno un importante colpo di mercato che RTMNEWS aveva annunciato lo scorso 26 settembre. Si tratta dell’attaccante argentino classe ’98, Santiago Torres Martinez. Il giocatore si sta già allenando agli ordini di mister Filippo Raciti.

Cresciuto nelle giovanili del prestigioso Estudiantes di Buenos Aires, Torres è una punta centrale versatile, in grado di agire su tutto il fronte offensivo. Il suo arrivo rinforzerebbe notevolmente il reparto avanzato della squadra.

Giunto in Italia nel 2020, Torres ha già maturato una buona esperienza nel calcio siciliano, militando in Promozione ed Eccellenza con squadre come Due Torri, Jonica e Sicula Leonzio. Ma non solo: l’attaccante ha anche giocato in categorie superiori, avendo vestito le maglie del Rotonda in Calabria e della Virtus Matino in Puglia, dimostrando di sapersi adattare a diversi contesti calcistici.

