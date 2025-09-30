Pace fatta tra Legambiente e Comune di Ispica: gli ulivi dell’area P.I.P. verranno salvati

ISPICA, 30 Settembre 2025 – Una soluzione condivisa e un’intesa raggiunta. Il Circolo Legambiente Sikelion e l’amministrazione comunale di Ispica hanno trovato un accordo per la tutela degli ulivi nell’area del P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi), situata vicino alla strada per Santa Maria del Focallo.

L’incontro, promosso dagli assessori Cafisi e Santoro, ha visto la partecipazione dell’ingegner Martin Barone, incaricato del progetto esecutivo delle infrastrutture. L’obiettivo era rispondere alle osservazioni di Legambiente sull’avviso pubblico per l’espianto di 31 ulivi, ritenuto necessario per l’avanzamento dei lavori.

Durante il confronto, è stata accolta la proposta di Legambiente di salvare gli alberi: gli ulivi saranno espiantati e reimpiantati all’interno della stessa area P.I.P., in particolare nelle zone già destinate a verde. Un’idea che l’amministrazione, guidata dal sindaco Innocenzo Leontini, ha accolto con favore, dimostrando sensibilità verso la tutela del patrimonio arboreo.

Ma non è tutto. Il Circolo ha anche suggerito l’uso di pavimentazioni permeabili per i parcheggi, una scelta che aiuterebbe a gestire le acque piovane e a ridurre l’impatto del calore rispetto all’asfalto tradizionale.

Legambiente Sikelion ha espresso grande soddisfazione per l’esito del dialogo, definendolo un “esempio virtuoso” di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva, orientato alla sostenibilità e alla salvaguardia del territorio.

Salva