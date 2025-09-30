  • 1 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Ottobre 2025 -
Cronaca | santa croce camerina

S.Croce Camerina. Incidente in Viale della Repubblica: scontro tra due auto, feriti due conducenti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 30 Settembre 2025 – Un forte boato ha scosso l’incrocio tra Viale della Repubblica e Via San Giacomo poco dopo le 19 di questa sera. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state una Fiat 500 e una Bmw.

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 500, che stava già attraversando l’incrocio provenendo da Via San Giacomo, sarebbe stata centrata in pieno da una Bmw che sopraggiungeva a velocità sostenuta da Viale della Repubblica. L’impatto violento ha spinto la Fiat 500 fino al muro di un’abitazione all’angolo.

Sul posto sono subito intervenute due ambulanze per prestare soccorso ai conducenti. Una donna e il giovane alla guida della Bmw sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Presente anche la polizia locale per i rilievi di rito e per gestire il traffico, che ha subito rallentamenti.

L’incidente di stasera riaccende la preoccupazione dei residenti della zona, che da tempo lamentano una situazione di pericolo costante. Molti cittadini, infatti, denunciano la velocità eccessiva con cui auto, moto e monopattini percorrono Viale della Repubblica, trasformandolo in una sorta di pista.

 

578369
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube