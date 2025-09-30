S.Croce Camerina. Incidente in Viale della Repubblica: scontro tra due auto, feriti due conducenti

Santa Croce Camerina, 30 Settembre 2025 – Un forte boato ha scosso l’incrocio tra Viale della Repubblica e Via San Giacomo poco dopo le 19 di questa sera. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state una Fiat 500 e una Bmw.

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 500, che stava già attraversando l’incrocio provenendo da Via San Giacomo, sarebbe stata centrata in pieno da una Bmw che sopraggiungeva a velocità sostenuta da Viale della Repubblica. L’impatto violento ha spinto la Fiat 500 fino al muro di un’abitazione all’angolo.

Sul posto sono subito intervenute due ambulanze per prestare soccorso ai conducenti. Una donna e il giovane alla guida della Bmw sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Presente anche la polizia locale per i rilievi di rito e per gestire il traffico, che ha subito rallentamenti.

L’incidente di stasera riaccende la preoccupazione dei residenti della zona, che da tempo lamentano una situazione di pericolo costante. Molti cittadini, infatti, denunciano la velocità eccessiva con cui auto, moto e monopattini percorrono Viale della Repubblica, trasformandolo in una sorta di pista.

Salva